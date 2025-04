De Zerbi quitte Marseille, la grande annonce à l’OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, l’OM accueille le Stade Brestois en Ligue 1, dans une rencontre déjà déterminante pour la qualification en Ligue des Champions. Un choc qui a été préparé à Rome par le club phocéen. Présent en conférence de presse ce samedi, Roberto De Zerbi est revenu sur ce stage improvisé à l’étranger.

Mardi, l’OM a atterri à Rome dans un but bien précis. La formation de Roberto De Zerbi a souhaité préparer la réception du Stade Brestois (ce dimanche soir) loin de Marseille. Un stage à l’étranger visant à consolider la cohésion de l’effectif en cette fin de saison extrêmement importante. Le club phocéen aspire toujours à se qualifier directement pour la Ligue des Champions, et cela passe par un bon résultat face aux Brestois.

« On n’est pas parti pour s’éloigner de Marseille »

Présent en conférence de presse ce samedi, Roberto De Zerbi est revenu sur ce stage de préparation en Italie. « On a travaillé. On a fait une semaine comme celle qu’on fait ici généralement, mais on a passé un peu plus de temps ensemble. Il n’y a pas de secret, on n’est pas parti pour s’éloigner de Marseille. Marseille, tout le monde s'y sent bien, du moins en ce qui me concerne. Moi je me sens bien ici, je n’ai aucun problème », a confié l’entraîneur italien.

« Je voudrais vraiment redevenir ce qu’on était en décembre-janvier »

« Mais à ce moment là de la saison, vu l'importance de l’enjeu et comme je voudrais vraiment redevenir ce qu’on était en décembre-janvier, c’est ce que je voulais faire. On pense à ce qu'on fait faire d’un point de vue footballistique, de la gestion du groupe, de la création de ce qui peut-être de différent par rapport à la routine quotidienne qu’on a depuis 8-9 moins, donc avec Pablo et Medhi, on a décidé de faire ce choix. Que ce soit bon ou mauvais, je ne sais pas, mais on l’a fait pour le bien de l’OM. Après on verra », conclut Roberto De Zerbi.