L’OM dans une «télé-réalité», l’annonce en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour préparer au mieux la rencontre face à Brest (dimanche soir), et plus globalement la fin de la saison, l'OM s'est installé à Rome. Une décision prise par Roberto de Zerbi et validée par la direction. Mais en France, ce choix rare à ce moment de la saison est loin de faire l'unanimité. Sur La Chaîne L'Equipe, le journaliste Nabil Djellit a taclé les responsables.

L’OM n’est pas parti à Rome pour profiter du soleil italien. Sur ordre de Roberto de Zerbi, le groupe marseillais s’est exilé pour préparer au mieux la fin de saison brûlante qui s’annonce. Mais pour Nabil Djellit, ce stage était loin d’être nécessaire et s’apparente plus à un spectacle qu’à une véritable mise au vert.

Nouvelle télé-réalité à Marseille ?

« Il y a eu les Marseillais à Dubaï, à Miami, maintenant ils sont à Rome. Je trouve un peu leur saison irréel par certains aspects. Tu as l’impression qu’il y en a qui passent au confessionnal comme dans une émission de télé-réalité. Un coup s’est Longoria, un coup c’est Benatia » a confié le journaliste, qui n’a pas manqué de s’en prendre à De Zerbi.

De Zerbi se fait allumer