«L’OM a peur» : La terrible annonce en direct !

La rédaction

Alors que l’OM a organisé une mise au vert à Rome pour préparer la réception de Brest, Christophe Dugarry a vivement critiqué cette décision en direct à la radio. Selon lui, ce stage reflète une atmosphère de peur au sein du club marseillais, pourtant bien placé pour décrocher la Ligue des champions.

L’OM est parti cette semaine à Rome pour préparer au mieux la réception de Brest et se concentrer pleinement sur son objectif : la qualification pour la prochaine Ligue des champions. Une mise au vert, qui semble avoir fait le plus grand bien à toute l’équipe de l’OM, des joueurs aux dirigeants, mais qui ne fait pas vraiment l’unanimité parmi les observateurs. Christophe Dugarry, invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, a vivement critiqué la démarche de Roberto De Zerbi.

«C’est un stage d’un club qui a peur»

Champion du monde 98, Christophe Dugarry estime en effet que ce départ à Rome est révélateur d’une certaine fébrilité au sein de l’OM : «C’est un stage d’une équipe et d’un club qui a peur. Ils sont deuxième, dans les quatre dernières journées, tu reçois deux fois à domicile, t’es obligé d’aller faire un ritiro et peut-être que tu vas le faire jusqu’à la fin de l’année, pour ton mental et ta cohésion ? Mais normalement tu dois arriver, avec cette saison, avec les joueurs et le budget que t’as, tu dois arriver avec autre chose que nous sortir de ta besace un stade un stage de réoxygénisation.»

L’OM refait le coup

L’OM saura, ce dimanche après le match face à Brest, si cette mise au vert était une bonne idée. Les hommes de Roberto De Zerbi ne devrait pas s’arrêter là puisqu’il est prévu que cette démarche soit renouvelée la semaine prochaine pour préparer le gros déplacement face à Lille. Un match déterminant pour la course à la Ligue des champions en Ligue 1.