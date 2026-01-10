PSG : «Arrête de me faire chier», la violente réponse lâchée par Dembélé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé recevait la consécration suprême pour un joueur de football. Au terme d’une saison remarquable avec le PSG, le Français était ainsi élu Ballon d’Or, devançant notamment Lamine Yamal. Un sacre dont ses amis étaient persuadés, le poussant ainsi à préparer un discours pour l’occasion. Mais voilà que Dembélé n’était pas du même avis…

Au moment de recevoir son Ballon d’Or, Ousmane Dembélé avait ému tout le monde avec son discours. Le fait est que le numéro 10 du PSG n’avait clairement pas préparé sa prise de parole pour l’occasion. Ayant parlé avec son coeur, Dembélé a fait mouche.

« Arrête de me faire chier, je ne vais rien préparer du tout ! » Ami d’Ousmane Dembélé, Moustapha Diatta est revenu sur le discours du numéro 10 du PSG au Ballon d’Or. C’est alors qu’il a révélé pour France Football avoir sèchement été recalé par Dembélé, confiant : « Je ne lui disais pas de préparer un discours car, le connaissant, il n'aurait jamais fait ça, et s'il en avait préparé un, il aurait oublié des trucs. Je voulais juste qu'il ait une ligne directrice avec des étapes. Je lui en ai parlé deux-trois fois, il m'a dit : « Arrête de me faire chier, je ne vais rien préparer du tout ! Je vais faire au feeling, comme d’habitude » ».