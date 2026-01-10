PSG : «Arrête de me faire chier», la violente réponse lâchée par Dembélé !

Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé recevait la consécration suprême pour un joueur de football. Au terme d’une saison remarquable avec le PSG, le Français était ainsi élu Ballon d’Or, devançant notamment Lamine Yamal. Un sacre dont ses amis étaient persuadés, le poussant ainsi à préparer un discours pour l’occasion. Mais voilà que Dembélé n’était pas du même avis…
Au moment de recevoir son Ballon d’Or, Ousmane Dembélé avait ému tout le monde avec son discours. Le fait est que le numéro 10 du PSG n’avait clairement pas préparé sa prise de parole pour l’occasion. Ayant parlé avec son coeur, Dembélé a fait mouche.
« Arrête de me faire chier, je ne vais rien préparer du tout ! »
Ami d’Ousmane Dembélé, Moustapha Diatta est revenu sur le discours du numéro 10 du PSG au Ballon d’Or. C’est alors qu’il a révélé pour France Football avoir sèchement été recalé par Dembélé, confiant : « Je ne lui disais pas de préparer un discours car, le connaissant, il n'aurait jamais fait ça, et s'il en avait préparé un, il aurait oublié des trucs. Je voulais juste qu'il ait une ligne directrice avec des étapes. Je lui en ai parlé deux-trois fois, il m'a dit : « Arrête de me faire chier, je ne vais rien préparer du tout ! Je vais faire au feeling, comme d’habitude » ».
« Il est arrivé avec son coeur et a parlé comme s'il était avec nous au café »
Egalement proche d’Ousmane Dembélé, Ragnar le Breton a lui expliqué : « Il n'est pas venu avec son truc tout préparé de politique, mais il est arrivé avec son coeur et a parlé comme s'il était avec nous au café. À son niveau, c'est génial. Les gens se sont sentis en connexion avec Ousmane ».