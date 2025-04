Rupture au Real Madrid, qui pour récupérer Mbappé ?

La rédaction

A un an de l'expiration de son contrat, Carlo Ancelotti n'ira pas au bout de son engagement envers le Real Madrid. La presse étrangère évoque un départ de l'Italien dans les prochains jours, il n'en serait rien. The Athletic affirme que le coach italien se retirera avant la Coupe du monde des clubs en juin prochain et le comité directeur travaillerait déjà sur la suite. Qui doit être le coach du Real Madrid la saison prochaine ? C'est notre sondage du jour !

« Ce sera une question pour les prochaines semaines, pas pour aujourd’hui ». Samedi, au bout de la nuit à Séville après la défaite de son Real Madrid en finale de Coupe du roi au terme des prolongations (2-3), Carlo Ancelotti bottait en touche pour son avenir du côté du club merengue. La troisième défaite de la saison contre le FC Barcelone (0-4 en Liga, 2-5 en Supercoupe d'Espagne et donc en Coupe du roi), sonnerait le glas de sa deuxième aventure sur le banc de touche du Real Madrid et plus rapidement que les semaines annoncées par Ancelotti en conférence de presse samedi.

Ancelotti ne part pas dans l'immédiat, départ prévu à la fin du championnat ?

Sky Sports a confirmé la tendance déjà dessinée il y a plusieurs jours : après la finale de la Coupe du roi, Carlo Ancelotti partira. Dans les jours qui suivent, le coach italien ne fera plus partie de l'équation madrilène quand bien la saison n'est pas terminée et la Liga doit encore être jouée. Toutefois, The Athletic dénonce une fake news après avoir pris la température auprès des sources internes au camp d'entraînement à Valdebebas. Ancelotti aurait déjà annoncé son intention de quitter le club merengue aux membres de son vestiaire... mais uniquement au terme du championnat et pas avant. Son départ interviendrait donc au mois de juin pour une signature d'un contrat à moyen terme avec la sélection brésilienne.

Ancelotti s'en ira avant la Coupe du monde des clubs ?

Pour ce qui est de la Coupe du monde des clubs programmée aux Etats-Unis au mois de juin, le Real Madrid se trouverait dans l'obligation de nommer un entraîneur intérimaire ou bien un nouveau coach de manière définitif. Plusieurs options sont évoquées dans la presse avec le fantasme Jürgen Klopp notamment alors qu'il a été dernièrement nommé directeur du football de l'organisation Red Bull. Cependant, Xabi Alonso semble tout indiqué pour prendre la suite de Carlo Ancelotti au Real Madrid comme souligné par The Athletic, est-ce la bonne solution ?