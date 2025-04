Kylian Mbappé - Real Madrid : Le pétage de plombs de Pierre Ménès !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Samedi soir, le Real Madrid s'est incliné pour la troisième fois en autant de matchs face au FC Barcelone cette saison. Une deuxième coupe nationale échappent donc aux hommes de Carlo Ancelotti après la Supercoupe d'Espagne (2-5). C'est la Coupe du roi qui a terminé entre les mains des joueurs d'Hans-Dieter Flick sur la pelouse de Séville après prolongations (3-2), dans une fin de match électrique qui a vu trois Madrilènes écoper de cartons rouges.

«C’est tout le Real qui doit être sanctionné. Et ça se dit le plus grand club du monde…»

Lucas Vazquez, Jude Bellingham et Antonio Rüdiger ont tous pris un carton rouge en étant pourtant pas en jeu. Le défenseur allemand a été exclu pour un jet d'une bouteille à direction de l'arbitre. Une bavure qui pourrait lui valoir 12 matchs de suspension. Cependant, Pierre Ménès réclame une sanction plus lourde.

« Dans un monde normal, Rudiger doit prendre un an de suspension pour son attitude scandaleuse hier soir. Dans un monde normal, c’est tout le Real qui doit être sanctionné. Et ça se dit le plus grand club du monde… ». Un internaute a réagi dans la section commentaires du post X de l'ancien consultant de Canal+ en faisant référence à l'unique match de suspension écopé par Kylian Mbappé après son tacle au niveau du tibia d'Antonio Blanco contre le Deportivo Alaves. « Mbappe a failli briser la jambe d'un joueur et n'a pris qu'un match de suspension. Tu sais bien ce qu'il va se passer ».

«Vous n’arrivez pas à cacher votre haine de supporter cocu ou qui croient l’être de Mbappé»

Un parallèle que n'a pas du tout apprécié Pierre Ménès. L'ex-journaliste de L'Equipe a fait un lien entre l'affection du PSG de l'internaute en question et d'un syndrome de haine après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. « Ah l’éternelle référence à Mbappé du pauvre supporter du PSG déçu et aigri. Vous m’épuisez. (...) Les règlements sont différents en Espagne. On savait avant la sanction qu’il aurait pas grand chose parce qu’en plus il n’était pas récidiviste. Vous n’arrivez pas à cacher votre haine de supporter cocu ou qui croient l’être de Mbappé. Faudrait grandir et passer à autre chose. Il me semble que votre club a d’autres échéances ». Force est de constater que Ménès en avait gros sur la patate en ce lendemain de finale de Coupe du roi.