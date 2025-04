Real Madrid : La provocation de Lamine Yamal !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Samedi soir, le FC Barcelone s’est imposé face au Real Madrid en finale de la Coupe du Roi (3-2, a.p.). C’est la troisième fois de la saison que les Blaugrana l’emportent contre les Merengue, en autant de rencontre. Une supériorité que Lamine Yamal n’a pas manqué de rappeler à l’issue du match.

À la fin, c’est une nouvelle fois le FC Barcelone qui l'emporte. Dans un match électrique, les Blaugrana se sont imposés contre le Real Madrid samedi soir (3-2 a.p.) en finale de la Coupe du Roi, après avoir déjà battu les Merengue en championnat (4-0) et en Supercoupe d’Espagne (5-2).

« Cette année ils ne peuvent pas nous battre »

Lamine Yamal n’a pas manqué de rappeler la supériorité du FC Barcelone sur le Real Madrid cette saison au micro de Barça One : « Si on encaisse un but, pas de problème. Si on encaisse deux buts, pas de problème, car cette année ils ne peuvent pas nous battre. »

Le Barça toujours en lice pour réaliser le quadruplé

Avec cette victoire, le FC Barcelone est toujours en lice pour réaliser un quadruplé Liga, Supercoupe d’Espagne, Coupe du Roi et Ligue des champions. Le Barça compte quatre points d’avance sur le Real Madrid, qu'il recevra le 11 mai prochain, en tête du championnat à cinq journées de la fin et sera opposé à l’Inter Milan en demi-finale de la C1.