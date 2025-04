Scandale avec les arbitres : En plein match, le Real Madrid craque !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce samedi soir, le Real Madrid disputait la finale de la Coupe du Roi face à son grand rival, le FC Barcelone. Lors de la première mi-temps, ce sont les Catalans qui ont pris l'avantage avec un superbe but de Pedri. Un premier acte dominé devant des Madrilènes dépassés techniquement. Et les décisions arbitrales en leur défaveur n'ont pas arrangé les choses, ce qui a amené une sacrée frustration au retour aux vestiaires de la part de Jude Bellingham.

Au vu du contexte actuel autour du Real Madrid et de l'arbitrage, on savait que ce match allait se disputer sous haute tension. En effet, le club de la capitale espagnole dispute un combat contre l'arbitre de ce match, Ricardo de Burgos Bengoetxea, et les autorités du football depuis que la chaîne officielle du club a diffusé des vidéos à charge contre l'homme au sifflet. Jude Bellingham n'a pas pu cacher sa frustration après la première période durant laquelle il a vu son but refusé pour hors jeu notamment.

« Tout va dans leur sens »

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par RTL Sports, on aperçoit Jude Bellingham rejoindre les vestiaires rongé par la frustration. « Tout va dans leur sens ! Toutes les situations disputées vont dans leur sens. Toutes les situations disputées ! » s'exclame-t-il fort dans le couloir, suivi par Carlo Ancelotti et Kylian Mbappé. Pendant la première mi-temps, le ton est même monté entre les joueurs du Real Madrid et l'arbitre de la rencontre.

Tensions au Real Madrid

En pointant du doigt le fait que Ricardo de Burgos Bengoetxea n'était pas le meilleur choix pour arbitrer ce match pour le club, le Real Madrid n'a pas ralenti la cadence, même après la conférence de presse tenue par le principal intéressé où il a fondu en larmes en évoquant les pressions subies par sa famille, notamment son fils. « Les vidéos de Real Madrid TV nous énervent tous. Quand ton enfant rentre en pleurant du collège, parce qu'on lui dit que son père est un voleur, c'est vraiment dur » avait-il déclaré.