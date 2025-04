Scandale au Real Madrid : La scène lunaire au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le Real Madrid et l'arbitrage espagnol, ce n'est pas une histoire d'amour cette saison. Avant chaque rencontre de Liga, Real Madrid TV publiait des vidéos de ce qu'ils considèrent comme étant des erreurs arbitrales à l'encontre du club merengue. De quoi faire craquer l'arbitre désigné par la fédération pour la finale de la Coupe du roi face au FC Barcelone et de créer une énorme polémique... qui a semble-t-il engendré une réaction surprise au PSG.

Vendredi soir, le Paris Saint-Germain recevait l'OGC Nice trois semaines après avoir été sacré champion de France. En plus du fait de préparer la demi-finale aller de la Ligue des champions avec un déplacement sur la pelouse d'Arsenal mardi prochain, les hommes de Luis Enrique jouaient afin de garder intacte leur invincibilité en Ligue 1 cette saison.

Le PSG plus invincible en Ligue 1, une polémique avec l'arbitrage éclate en Espagne

Toutefois, un ancien marseillais en la personne de Morgan Sanson y est allé de son doublé et a contrecarré les plans XXL de Luis Enrique. Défaite 3 buts à 1 face au GYM. Et il se trouve qu'une improbable scène ait eu lieu pendant la rencontre à cause du scandale qui a éclaté en Espagne vendredi. Ricardo De Burgos Bengoetxea est apparu en larmes en conférence de presse après avoir été la dernière victime de Real Madrid TV la veille concernant ce que le média considère comme des erreurs d'arbitrage de sa part. Son fils aurait été harcelé à l'école à cause de cela avant la finale de Coupe du roi ce samedi soir à Séville entre le FC Barcelone et le Real Madrid.

«Plutôt que d'analyser cette première mi-temps compliquée du PSG on notait ce qu'il se passait du côté du Real Madrid»

Toute une polémique est donc née avec le Real Madrid publiant deux communiqués dans lesquels la position de l'institution merengue a été claire concernant son ressenti vis-à-vis de l'arbitre de la rencontre. Une scène qui n'a pas laissé de marbre les salariés du PSG selon un journaliste de RMC qui tenait le discours suivant à l'antenne vendredi soir pendant Paris Saint-Germain - OGC Nice.

« A quel point c'est totalement fou, la direction parisienne a découvert ça à la mi-temps du match après avoir reçu quelques messages. Plutôt que d'analyser cette première mi-temps compliquée du PSG on notait ce qu'il se passait du côté du Real Madrid. Ca a beaucoup étonné la direction du PSG au moment de recevoir les petites alertes des différents médias à la mi-temps de ce match entre le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice ».