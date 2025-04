Kylian Mbappé, la révélation inquiétante

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté ces dernières semaines au Real Madrid, au même titre que le club entier, Kylian Mbappé est actuellement blessé et ses chances de disputer la finale de la Coupe du Roi face au FC Barcelone samedi soir s'amenuisent au fil du temps. En effet, l'attaquant français n'est pas encore remis et il pourrait même ne pas jouer du tout.

Ciblé par de nombreuses critiques après l'élimination du Real Madrid en Ligue des champions contre Arsenal, Kylian Mbappé a en plus été touché à la cheville. Les jours passent mais la situation n'a pas beaucoup changé puisqu'il devrait même ne pas démarrer la rencontre face au FC Barcelone.

« Kylian Mbappé est à 60% »

D'après le journaliste de El Chiringuito TV Edu Aguirre, Kylian Mbappé est encore assez loin de la pleine possession de ses moyens. « Kylian Mbappé est à 60%, il n'a pas récupéré entièrement. On va voir s'il peut démarrer et combien de temps il pourra jouer » indique-t-il.

Un Clasico sous haute tension

Le Real Madrid n'a pas que la situation physique de Kylian Mbappé à gérer avant la rencontre puisque le club s'est lancé dans une véritable opération contre l'arbitre désigné de la rencontre, l'accusant de prendre trop souvent des décisions contre le club. L'attaquant français pourrait ne disputer aucune minute.