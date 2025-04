Scandale avec les arbitres - Real Madrid : L'incroyable accusation !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce samedi soir, le Real Madrid et le FC Barcelone se retrouvent en finale de la Coupe du Roi mais la tension est palpable dans le clan madrilène depuis quelques jours. En effet, le club n'est pas content de la désignation de l'arbitre pour ce match, Ricardo de Burgos Bengoetxea. Le club s'est lancé dans un boycott de la conférence de presse et de l'entraînement pour essayer d'obtenir gain de cause. Pour Djibril Cissé, c'est surtout un coup de bluff.

La chaîne officielle du Real Madrid a publié une vidéo sur les faits de jeu qui auraient été mal arbitrés selon elle lors du dernier Clasico de Liga en octobre 2024. Dans cette vidéo à charge, le club fait tout pour discréditer l'arbitre et ce vendredi, tous les événements officiels ont même été boycottés. Une manière de mettre la pression mais cela cacherait une autre raison pour Djibril Cissé.

Un arbitre vraiment anti-Real Madrid ?

L'arbitre de la rencontre, Ricardo de Burgos Bengoetxea, s'est lui-même exprimé en conférence de presse face à la situation, très peiné par les conséquences que cette histoire a sur sa famille. Une prise de parole pas du tout appréciée par le camp madrilène. « On marche clairement sur la tête. C'est du jamais vu. L'arbitre a exprimé que son fils a été harcelé à l'époque, que ça lui faisait de la peine. En tant que père de famille, je le comprends. Il s'est exprimé, il n'a pas tabassé le Real Madrid. Il n'a pas été irrespectueux avec le club » réagit Djibril Cissé sur le plateau de L'Equipe de Greg.

« Ils ont peur d'une rouste »

Giflé par le Barça lors de cette dernière confrontation en Liga (défaite 4-0), le Real Madrid n'avait pas fait beaucoup mieux en finale de la Supercoupe en janvier (2-5). Pour Djibril Cissé, le club a simplement peur d'être défait une nouvelle fois dans les grandes largeurs. « C'est du bluff pour anticiper une rouste. S'ils veulent obtenir gain de cause et changer d'arbitre ? Ce n'est pas possible, sinon c'est la porte ouverte à tout le monde. Je pense qu'ils ont peur d'une rouste, d'une manita pourquoi pas. Ils cherchent des excuses. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, le match ils vont le jouer » poursuit l'ancien joueur de l'OM.