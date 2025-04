Mbappé - Real Madrid : Le tacle venu du Maroc !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Toujours en course pour le titre en Liga et alors qu’il disputera la finale de la Coupe du Roi contre le FC Barcelone ce samedi soir, le Real Madrid a en revanche été éliminé dès les quarts de finale de la Ligue des champions par Arsenal. La saison dernière, avant l'arrivée de Kylian Mbappé, Walid Regragui voyait les Merengue comme une « famille », ce qui n’est plus le cas désormais aux yeux du sélectionneur du Maroc.

Avec quatre points de retard sur le FC Barcelone au classement, qu’il affronte ce samedi soir en finale de la Coupe du Roi, le Real Madrid a encore des objectifs à atteindre en cette fin de saison. Elle restera en revanche marquée par une élimination sans équivoque contre Arsenal en quarts de finale de la Ligue des champions, une compétition que les Merengue avaient remportée l’année dernière, sans Kylian Mbappé.

« L'année dernière, au Real Madrid, vous avez vu une équipe, une famille »

« Je n'ai jamais vu une équipe gagner des titres sans un bon groupe. C'est impossible. L'année dernière, au Real Madrid, vous avez vu une équipe, une famille dans ces matchs, cette année vous ne voyez pas cette équipe, cette famille et le résultat vous montre que le football est comme ça », a confié Walid Regragui, dans un entretien accordé à AS.

« Les gens parlent du PSG cette année parce qu'il fait preuve d'énergie »

Pour appuyer ses propos, le sélectionneur du Maroc a pris l’exemple du PSG et de son trio composé de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar : « Le PSG a eu Messi, Neymar et Mbappé dans la même équipe et cette année, sans aucun des trois, c'est peut-être la meilleure équipe de l'histoire. Les gens parlent du PSG cette année parce qu'il fait preuve d'énergie. Cela se voit sur le terrain. Tout le monde veut courir pour l'équipe. Et quand un entraîneur y parvient, c'est la chose la plus importante. »