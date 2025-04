Mbappé victime d’un problème depuis l’adolescence, il balance !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Actuel entraîneur des Girondins de Bordeaux, Bruno Irles a évoqué les premiers pas de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le technicien est assez légitime pour parler de ce sujet puisqu'il a été l'un des formateurs du joueur. Et très tôt, il a montré sa réticence à fournir les efforts défensifs.

Kylian Mbappé a beau avoir changé de club, il présente les mêmes défauts dans son jeu. Si sa vitesse et ses dribbles font toujours des ravages, le joueur du Real Madrid peut aussi crisper en raison de l’absence de replis défensifs. Ce manque d’activité déséquilibre cette formation, d’autant que Vinicius Jr et Rodrygo ne sont pas connus pour redescendre. Ancien formateur de Mbappé, Bruno Irles avait déjà repéré cette lacune dans son jeu durant son adolescence.

Mbappé est resté le même

« Si on a l’impression que rien n’a changé, notamment sur le fait qu’il ne défende pas ? Simplement, je n’ai pas été capable, moi, quand il avait 15 ans, de le changer. Je ne vois pas pourquoi quelqu’un arriverait à 18 ans, à 20, à 25 ans aujourd’hui, de le changer… Il ne changera pas. Regardez les images… Il y a un écart entre les défenseurs et les attaquants sur le terrain. On est très attaché, quand on est entraîneur, à cette notion de bloc regroupé, et en fait le problème de Kylian Mbappé, mais aussi aujourd’hui de Vinicius et Rodrygo, c’est qu’ils sont contaminés par ces joueurs… » a confié l’ancien coach des Girondins de Bordeaux sur Canal +.

« Ces joueurs sont contaminés par Mbappé »

Selon le technicien, Mbappé a une mauvaise influence sur ses coéquipiers, qui ont tendance à le copier sur le terrain. « On doit fermer l’intérieur du jeu, et ces joueurs sont contaminés par Mbappé, bien entendu. Ce que je veux dire c’est que s’il y en a un qui marche, les autres vont faire moins… Dans un 4-4-2, il faut fermer l’intérieur, et on ne le ferme pas, c’est terminé, donc à nouveau l’écart se creuse entre les défenseurs et les attaquants, et l’adversaire y va tranquillement, il peut poser son jeu… Ce constat est important. Un Vinicius ou un Rodrygo, ils couraient plus l’an dernier » a lâché Irles.