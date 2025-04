Real Madrid : L'impensable trahison...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant cinq saisons, Keylor Navas a occupé le poste de gardien de but du Real Madrid après que le rideau soit tombé sur la Coupe du monde 2014 jusqu'à l'été 2019. Le Costaricien reviendrait « à la nage » dans la capitale espagnole en cas d'appel du président Florentino Pérez. Toutefois, il a avoué avoir refusé toute trahison envers le Real Madrid avec le FC Barcelone.

Blessé au genou depuis le 22 septembre dernier pendant la victoire du FC Barcelone contre Villarreal (5-1), Marc-André Ter Stegen a laissé un vide dans les buts du club culé que Wojciech Szczęsny a finalement comblé. Alors retraité depuis plusieurs semaines, l'ex-portier d'Arsenal et de la Juventus en est sorti pour répondre favorablement à l'appel du Barça. Cependant, une autre option avait été privilégiée par le comité directeur barcelonais avant de recruter Szczęsny.

«Le Barça ? Ils ont appelé mon agent»

Pour la Cadena SER, Keylor Navas a révélé un appel téléphonique entre les dirigeants du FC Barcelone et son représentant. « Mon nom était évoqué pour le Barça. Ils ont appelé mon agent et le football est toujours un travail. Le fait que l'équipe qui a été mon rival pendant si longtemps considère que c'est une option est très agréable et c'est un compliment pour l'intérêt qu'il suscite. J'ai toujours voulu continuer à jouer, à prendre soin de moi au maximum et à être plus professionnel chaque jour ».

«Si c'était Florentino qui m'appelait, j'y serais allé à la nage»

Cependant, son lien avec le Real Madrid où il a remporté trois Ligues des champions entre 2016 et 2018 avant de filer au PSG un an plus tard, l'a empêché de répondre favorablement aux avances du FC Barcelone qui n'est autre que l'ennemi historique de la Casa Blanca. « Dans la vie, il faut voir les choses le plus naturellement possible à chaque instant. C'était un compliment et ce que nous devons regarder maintenant, c'est le présent. Ce sont des choses qui peuvent arriver dans le football. Si c'était Florentino qui m'appelait, j'y serais allé à la nage ».