Kylian Mbappé, le problème vieux de 32 ans !

Suspendu, Kylian Mbappé ne jouait pas lors du dernier match du Real Madrid face à l'Athletic Bilbao. Toutefois, ça n'a pas empêché le Français de se faire siffler par ses propres supporters durant la rencontre. Un comportement que ne comprend pas Frédéric Hermel et ça dure visiblement depuis plusieurs années.

C'est des tribunes que Kylian Mbappé a pu assister à la victoire du Real Madrid face à Bilbao. Et c'est également à cette même place que le Français n'a pu échapper aux sifflets du Bernabeu à son encontre lors de ce match. Hué par son propre public, Mbappé n'est donc pas épargné. Un traitement difficile à comprendre...

La réponse introuvable après 32 ans

Pour AS, Frédéric Hermel a ainsi fait part de son incompréhension devant le comportement des fans du Real Madrid. Et ça ne date visiblement pas d'hier. « J'écris sur Madrid depuis mars 1993 et cette double confrontation en Coupe de l'UEFA contre le PSG de Ginola, Weah, Lama et Kombouaré. Et ces 32 ans ne m'ont pas encore permis de comprendre certains comportements des supporters au Santiago Bernabéu », explique-t-il.

« Quelque chose que je ne peux pas comprendre »

« Siffler un joueur blessé et suspendu, assis dans les tribunes, alors qu'il apparaît sur les écrans du stade, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Cet événement a fait le tour du monde parce que la victime était Mbappé », a-t-il ajouté sur les sifflets contre Kylian Mbappé.