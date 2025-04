Mbappé : Le Real Madrid a enfin trouvé la solution ?

Pierrick Levallet

Depuis l’arrivée de Kylian Mbappé, le Real Madrid est confronté à un gros problème dans son équipe. L’attaquant de 26 ans peine à faire les replis défensifs, ce qui nuit à son équipe. Mais alors que la fin de saison approche, Carlo Ancelotti semble avoir enfin trouvé la solution pour remédier aux maux des Merengue.

Arrivé libre au Real Madrid après son départ du PSG, Kylian Mbappé pensait vivre une première saison de rêve dans la capitale espagnole. Mais tout ne s’est pas déroulé exactement comme prévu. Carlo Ancelotti s’est notamment retrouvé confronté à un problème de taille : l’équilibre dans son équipe. L’arrivée de Kylian Mbappé a totalement désorganisé son onze, et il n’a jamais semblé en mesure d’y faire quoi que ce soit.

Rodrygo pour régler les problèmes avec Mbappé ?

Mais alors que la fin de saison approche, et que le Real Madrid a été éliminé de la Ligue des champions, Carlo Ancelotti semble avoir enfin trouvé la solution. Comme le rapporte AS, Rodrygo est devenu indiscutable aux yeux du coach du Real Madrid, même s’il n’a pas marqué depuis le 4 mars. Généreux dans l’effort, l’international brésilien couvre les replis défensifs que Kylian Mbappé et Vinicius Jr ne font pas.

Ancelotti le veut dans son onze !

Rodrygo apporterait ainsi un certain équilibre au Real Madrid. D’après certaines rumeurs, l’attaquant de 24 ans était le candidat principal pour être sacrifié au profit de Kylian Mbappé. Mais à en juger par l’importance qu’il a fini par avoir pour Carlo Ancelotti, il semble peu probable que le Brésilien soit écarté du onze de la sorte. À suivre...