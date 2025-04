Transfert surprise : Mbappé avec une ancienne star du PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Coéquipier de Kylian Mbappé entre 2019 et 2024 dans les rangs du PSG, Keylor Navas se livre sur l'intérêt dont il a fait l'objet ces derniers mois au sein du FC Barcelone. Mais le gardien costaricien ouvre surtout la porte à un retour au Real Madrid qu'il avait quitté en 2019, et où il pourrait donc retrouver Mbappé.

Actuellement engagé avec les Newell’s Old Boys (1ère division argentine) après avoir quitté le PSG libre au terme de son contrat l'été dernier, au même titre qu'un certain Kylian Mbappé, Keylor Navas (38 ans) n'en a pas encore terminé avec le football de haut niveau. Le gardien costaricien, qui a marqué de son empreinte son passage au Parc des Princes avec notamment une finale de Ligue des Champions en 2020, s'est livré dans un entretien accordé à la Cadena Ser dans lequel il déclare plus que jamais sa flamme au Real Madrid.

Navas ne voulait pas aller au PSG

Dans un premier temps, Navas révèle qu'il avait quitté le Real Madrid à contrecoeur en 2019 pour signer au PSG, lui qui était barré par Thibaut Courtois : « Je veux partir autant que je veux mourir. Je m’en rappelle. Évidemment, ce sont des décisions que vous prenez non pas avec votre cœur, mais en pensant à ce qui sera le mieux pour votre football. Ce moment où j'ai dû quitter Madrid, je suis parti parce que je n'allais pas avoir les minutes pour jouer. Quand tu es footballeur, tu veux jouer. Une autre équipe m'a donné une autre chance de jouer. Mais si j’avais pris la décision avec mon cœur, je serais resté là toute ma vie ».

Navas « à la nage » avec Mbappé au Real ?

Et Keylor Navas poursuit en lançant un gros appel du pied à la direction du Real Madrid pour un retour avant la fin de sa carrière, club dans lequel il pourrait donc retrouver un certain Kylian Mbappé : « Mon nom a été évoqué dans les médias comme une possibilité pour le Barça. Ils ont appelé mon agent, et le football est toujours un travail. J'ai trouvé formidable que l'équipe, longtemps rivale, me considère comme une option. C'est très agréable, et cet intérêt est un compliment. J'ai toujours voulu continuer à jouer, prendre soin de moi et être plus professionnel chaque jour. Si c'était Florentino qui m'appelait, j’irais à la nage ». Le message est passé...