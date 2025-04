L'absurde blessure provoquée par Kylian Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malgré la victoire du Real Madrid face à l'Athletic Bilbao, des sifflets sont descendus des tribunes du Bernabeu. Et c'est Kylian Mbappé qui a été hué, lui ne jouait pourtant pas la rencontre. En effet, à chaque apparition sur les écrans géants, le Français était conspué. Mais voilà que ce comportement pourrait se retourner contre les fans du Real Madrid. Explications.

Jusqu'à présent, Kylian Mbappé avait été épargné par les fans du Real Madrid. Malgré ses débuts compliqués, le Français n'avait reçu aucun sifflet. Mais lors de la dernière rencontre face à l'Athletic Bilbao, l'ancien du PSG a été hué par son propre public alors même qu'il ne jouait pas. En effet, quand Mbappé passait sur les écrans du stade, les sifflets résonnaient. Un comportement que ne comprend pas Frédéric Hermel, estimant que ça blesse davantage les auteurs, à savoir les fans du Real Madrid.

Un comportement incompréhensible ?

Pour AS, Frédéric Hermel est revenu sur les sifflets des fans du Real Madrid à l'encontre de Kylian Mbappé. C'est alors qu'il a expliqué : « Je comprends la colère des supporters après la déception de la Ligue des champions, mais siffler un joueur blessé et suspendu, assis dans les tribunes, alors qu'il apparaît sur les écrans du stade, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Cet événement a fait le tour du monde parce que la victime était Mbappé et c'est ce qu'on retient de la victoire contre l'Athletic. Bien plus que le grand but marqué par Valverde ».

« Ce n'est pas mon compatriote qui est blessé, mais les supporters eux-mêmes »

« Les gens ne se rendent pas compte de l'idiotie d'un tel comportement parce que, en fin de compte, ce n'est pas mon compatriote qui est blessé, mais les supporters eux-mêmes. Le prochain exploit de Mbappé (qui ne saurait tarder, n'en doutons pas) effacera de nos esprits cette triste histoire de sifflets. Mais le geste de s'en prendre à un de ses joueurs qui n'est pas sur le terrain ne fait que renforcer la mauvaise image du public de Bernabéu, surtout à l'étranger. L'image d'un public froid qui ne sait pas applaudir, d'enfants gâtés qui n'ont pas conscience de la chance qu'ils ont de pouvoir fêter une Ligue des Champions tous les deux ans. Il y a de quoi réfléchir », a-t-il ajouté sur le fait que ça blesserait davantage les fans du Real Madrid.