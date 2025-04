Mbappé, la terrible annonce du PSG !

La rédaction

Le PSG version Luis Enrique impressionne cette saison, à la veille d'une double confrontation face à Arsenal en demi-finale de Ligue des champions. Invaincus en Ligue 1, les Parisiens visent le triplé. Mais une sortie de Nuno Mendes sur la dynamique collective actuelle pourrait bien être perçue comme un tacle indirect à Kylian Mbappé…

Le PSG est clairement l’une des, si ce n’est la, meilleure équipe d’Europe cette saison. Les hommes de Luis Enrique déroulent en championnat, restant invaincus à quatre journées de la fin, et sont toujours en lice pour la Ligue des champions. Après avoir écarté Aston Villa, le PSG va affronter Arsenal en demi-finale. Une double confrontation face aux Gunners qui s’annonce déjà tendue.

«Ils ont fait un bon recrutement»

Interrogé sur le niveau du PSG pour RMC, Nuno Mendes a été cash. Pour lui, le PSG de Luis Enrique version 2024-2025 est «beaucoup plus fort» que l’année dernière. Et pour cause : le mercato parisien.

«Je pense que cette année on est beaucoup plus forts que l'année dernière. C'était la première année du coach. Il a essayé de faire au mieux pour qu'on soit bien sur le terrain, tous les joueurs. Cette année, on a fait les bons choix, même le coach et le directeur sportif, ils ont fait un bon recrutement.»

«On a des joueurs qui aident en défense»

Le défenseur du PSG a enchaîné, toujours pour RMC, avec une déclaration qui ne devrait pas faire plaisir à Kylian Mbappé. Pour Nuno Mendes, la différence se fait dans les efforts défensifs :

«On a des joueurs qui font tout pour l'équipe, qui aident en défense, qu'on attaque bien. On joue en équipe. C'est comme ça qu'on va arriver loin. On est sur le bon chemin pour arriver à gagner de grandes choses, c'est notre objectif.»

Un sous-entendu qui risque de faire grincer des dents… notamment en Espagne.