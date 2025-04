Adil Rami : «Ma plus grosse tristesse», l'absence qui la secoue !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce vendredi soir, TF1 diffusera la finale de son émission Danse avec les Stars. Champion du monde de football en 2018, Adil Rami est toujours en lice, tout comme la chanteuse Lénie et le nageur Florent Manaudou. Généralement, le trophée est remis par le vainqueur de la saison dernière, mais actuellement en concert, Nastasha St-Pier n'a pas d'autre choix que de renoncer.

C’est le jour J pour les trois finalistes de Danse avec les Stars. Ce vendredi soir, TF1 diffuse le dernier prime de la saison. Alors qui d’Adil Rami, Lénie ou Florent Manaudou succédera à Natasha St-Pier au palmarès ? Réponse dans quelques heures. La chanteuse canadienne était d’ailleurs prévue pour ce prime évènement. Mais lors d’un entretien accordé au Parisien, elle a confirmé son absence en raison d’un empêchement.

St-Pier déclare forfait !

« C’est ma plus grosse tristesse. Nous avons envisagé tous les moyens mais je serai en spectacle à plus de deux heures de route de Paris… J’aurais tellement voulu être là car cette émission me tient vraiment à cœur et représente beaucoup pour moi. Mais cela ne m’a pas empêchée d’avoir suivi et aimé cette saison » a-t-elle déclaré à quelques heures du prime.

Le suspense est total !

Malgré son absence, Natasha St-Pier a livré son pronostic sur cette finale. Et elle a eu le plus grand mal à sortir un participant du lot. « Lénie est impressionnante de talent. Mais les sportifs m’ont aussi impressionnée car, pour avoir enseigné le yoga à des combattants de MMA, j’ai vu à quel point ils travaillent la force au quotidien et pas du tout la fluidité et la souplesse. Donc quand je vois à quel point ils ont dû travailler, je ne peux que les applaudir. Après, Lénie, Adil Rami et Florent Manaudou méritent tous les trois le trophée, d’autant plus que le seul juge est le public » a-t-elle lâché