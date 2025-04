Danse avec les Stars : Adil Rami prépare une folie !

Amadou Diawara

Ce vendredi soir, Adil Rami va disputer la finale de Danse avec les Stars, et il sera opposé à Florent Manaudou, ainsi qu'à Lénie. En couple avec Ana Riera dans l'émission, l'ex-footballeur professionnel va refaire le tango argentin qui avait régalé le public et le jury de l'émission. D'après Chris Marques, Adil Rami et sa partenaire vont réaliser une performance « canon » lors de l'ultime prime de DALS.

Lors du prime de vendredi dernier, Adil Rami et Ana Riera ont eu la meilleure note. En effet, le couple a comptabilisé 77 points sur 80, au même titre que Lénie et Jordan Mouillerac. Logiquement, ces deux duos ont validé leur ticket pour la finale de Danse avec les Stars. Et lors du face à face, Florent Manaudou et Elsa Bois ont récupéré le dernier billet pour ce grand rendez-vous.

«Donnez-nous de la folie»

Durant l'ultime prime de Danse avec les Stars, Adil Rami et Ana Riera vont refaire le tango argentin qui avait fait sensation il y a quelques semaines. « Les amis, quelle est la danse que vous avez choisi de refaire ? », a demandé Chris Marques dans une vidéo publiée par TF1. « La danse où on a reçu notre premier 10, le tango argentin », a répondu le champion du monde 2018, avant que la danseuse professionnelle n'ajoute : « La danse préférée de Mel (Charlot) ». « C'est génial. Je pense que vous avez fait un choix super intelligent. On va essayer de vous donner quelques pistes d'amélioration pour cette finale. Franchement, vous pouvez gagner », s'est emballé le membre du jury de DALS.

«Je sais que ça va être canon»

Après avoir raté leur première démonstration, Adil Rami et Ana Riera ont refait leur tango devant Chris Marques et Mel Charlot ce mercredi en répétition. Et cette fois, le couple a montré de belles choses. « Voilà de l'intensité. Avec ton regard, allez, oui. Fais la vibrer, vas y, vas y, oui », a crié le membre du jury en applaudissant, pendant qu'Adil Rami et Ana Riera réalisait leur chorégraphie. « Si, à chaque fois, tu vas chercher la petite connexion en plus, le petit sursaut, je te jure, ça change », a ajouté Chris Marques après leur prestation. « Avec un tango, tu es capable de te laisser aller encore plus loin que tu l'as fait la première fois. Là, tu connais la danse, tu sais c'est quoi la chorégraphie. C'est comme si la dernière fois, on t'avait donné une semaine de plus en fait », a déclaré Mel Charlot dans la foulée. « Faites-nous vibrer. Donnez-nous ce qu'on aime, de la passion, de la folie. ce moment où en fait le public se lève tout seul sans qu'on ait rien à dire, parce qu'en fin de compte, ils viennent d'assister à un truc de fou. Je sais que ça va être canon, il faut y aller », a conclu Chris Marques.