Adil Rami : «C’est fini pour moi», la terrible annonce…

Après le football, la danse pour Adil Rami. L’ancien défenseur de l’OM s’est lancé un défi de taille cette année en participant à Danse avec les stars. Et bien qu’il soit en finale de la 14ème saison de l’émission de TF1 avec des performances saluées par le jury, Rami sait qu’il revient de très loin et que son aventure aurait pu prendre une tout autre tournure.

Adil Rami est bien occupé depuis son départ à la retraite à la fin de la saison 2022/2023 à l’ESTAC. Un temps consultant sur Prime Video et pour TF1, le champion du monde 2018 s’est bâti une petite communauté sur Twitch où il diffuse les matchs de son Wolf Pack FC, équipe de Kings League France dont il est le président. En parallèle, Rami est chaque vendredi depuis février dernier en prime le vendredi pour la 14ème saison de Danse avec les stars en plus de faire partie de l’équipe de l’émission Les Traîtres sur M6.

«Quand elle m’a proposé la choré, je vous promets que j’ai dit c’est bon je vais tomber»

Qualifié pour la finale de Danse avec les stars qui se déroulera ce vendredi 25 avril en ayant récolté 39 points sur 40 de la part du jury lors des deux derniers primes, Adil Rami s’est remémoré en live sur Twitch ses débuts plus que compliqués avec sa partenaire de danse Ana Riera. « Combien je me mets combien sur la danse de vendredi ? Je me mets 10/10. Je crois que vous n’avez pas vu mes débuts les gars. Quand elle m’a proposé la choré, je vous promets que j’ai dit c’est bon je vais tomber, dans le sens où on va sortir ».

«J’ai dit c’est fini pour moi»

A ses yeux, son manque d’expérience totale dans le domaine de la danse lui a été préjudiciable. Si bien qu’il pensait prendre la porte de l’émission très rapidement. « Les premiers jours, lundi, mardi, j’ai dit c’est fini pour moi. On a l’impression que c’est facile parce que je m’applique mais croyez moi c’est vraiment compliqué. Je n’ai jamais dansé de ma vie ».