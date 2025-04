Kylian Mbappé : L’injustice dénoncée en direct !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid évolue sans Kylian Mbappé depuis deux matchs en raison d’une suspension et d’une diminution à sa cheville. De quoi permettre à la Casa Blanca de remporter les deux rencontres en question et de rester au contact du FC Barcelone au classement de Liga, mais aussi aux supporters madrilènes de siffler Mbappé. Une certaine injustice logique du point de vue de Christophe Dugarry.

Force est de constater que les dernières apparitions de Kylian Mbappé avec le maillot madrilène ou au Santiago Bernabeu n’ont pas été couronnées de succès. Et pour cause, il fut sifflé dimanche dernier pendant sa présence dans les tribunes du stade pour une suspension purgée après le carton rouge récolté une semaine plus tôt face à Alaves (1-0). Entre temps, le meilleur buteur du Real Madrid cette saison (33 buts) signait une contre-performance contre Arsenal (1-2) et sortait diminué à la cheville en raison d’une blessure.

«Il faut être irréprochable tout le temps»

Kylian Mbappé est confronté à des difficultés reconnues par Christophe Dugarry. Sur le plateau de Rothen s’enflamme, l’ancien attaquant de l’équipe de France n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer le cas Mbappé à l’antenne. « C’est une saison galère pour lui, entre blessures autour de lui, un milieu en difficulté, Kroos parti, et peu de ballons exploitables ». Le capitaine de l’équipe de France est même victime d’un traitement dur, qui va de toute manière de paire avec la tunique merengue de son point de vue. « C’est injuste ce qu’il subit, mais c’est le prix à payer quand tu portes ce maillot. C’est la règle dans les très grands clubs, il faut être irréprochable tout le temps ».

«J’aurais pu me battre avec lui»

Néanmoins, Kylian Mbappé n’a aucune excuse pour son attitude non professionnelle pendant la double confrontation face à Arsenal en quarts de finale de Ligue des champions (0-3 et 1-2). « Quand j’ai vu son match, j’aurais pu me battre avec lui sur le terrain. Il dribble tout seul, ne regarde personne. C’était gênant à voir ».