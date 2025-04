Hanouna - Mbappé : La grosse accusation de Pierre Ménès

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au lendemain de l'élimination du Real Madrid par Arsenal en Ligue des champions, Cyril Hanouna s'en est pris à Kylian Mbappé sur l'antenne d'Europe 1. Proche de Nasser Al-Khelaïfi, l'animateur s'est donné à cœur joie. Mais selon le journaliste Pierre Ménès, il ne faut pas accorder beaucoup d'importance à ces paroles.

Kylian Mbappé vit des journées désagréables. Depuis l’élimination du Real Madrid en Ligue des champions, le joueur français en prend plein la face aussi bien en Espagne, qu’en France. Dans l’hexagone, Cyril Hanouna a été le porte-parole des détracteurs de Mbappé. « L’année dernière, l’ambiance n’était pas bonne au PSG. Aujourd’hui, tout se passe bien, il y a de la concurrence. On n’a pas besoin de Kylian Mbappé » avait-il confié sur Europe 1.

Ménès critique Mbappé, mais...

Sur Youtube, Pierre Ménès ne s’est pas privé non plus de critiquer Mbappé. « Je suis considéré comme le grand défenseur de Mbappé. A ce titre, je peux dire combien il m’a gonflé lors des deux matches contre Arsenal par l’inexistence de son investissement physique. Moi j’ai comme dans l’idée que Mbappé en a marre de jouer avec Vinicius et de ne jamais voir le ballon. Il n’a eu que deux occasions de frappe durant ces deux matches. Au retour, il n’a pas un ballon. Il a très peu de munitions pour un avant-centre » a-t-il lâché.

« S’il connaissait un truc au football... »

Par contre, Ménès regrette que les vautours se soient jetés aussi vite sur lui. D'autant plus que Cyril Hanouna manque de légitimité sur le sujet. « Concernant l’acharnement d’Hanouna, s’il connaissait un truc au football, ça se saurait. Concernant Rothen, on est dans un dépits amoureux. Il a quitté le PSG donc c’est devenu Satan. Tout ce qui est exagéré est insignifiant donc Rothen est insignifiant. Le joueur doit quand même souffrir de la situation » a-t-il admis sur Youtube.