Mbappé : La trahison choc au PSG !

Au lendemain de l’élimination du Real Madrid en Ligue des champions par Arsenal, Cyril Hanouna a consacré son émission sur Europe 1 à Kylian Mbappé. Tout au long du tournage, l’animateur n’a cessé de s’en prendre au joueur du Real Madrid qui, selon lui, est responsable des maux de son équipe cette saison.

Nouvel échec pour Kylian Mbappé. Attendu comme le messie dans « le plus rand club du monde »,le joueur français s’est loupé en Ligue des champions. Face à Arsenal, il a été incapable de débloquer la situation, et évidemment la presse espagnole s’en est donnée à cœur joie. Certains remettent en question son arrivée au Real Madrid, également en France. C’est le cas de Cyril Hanouna. Proche de Nasser Al-Khelaïfi, l’animateur a accusé Mbappé d’avoir plombé le Real Madrid, mais aussi le PSG la saison dernière.

« L’ambiance n’était pas bonne au PSG »

« L’année dernière, l’ambiance n’était pas bonne au PSG. Et en termes d’image, ce n’était pas fou, il y avait beaucoup de critiques. Aujourd’hui, tout se passe bien, il y a de la concurrence. On n’a pas besoin de Kylian Mbappé. Il a fait une énorme connerie en trahissant le PSG et Nasser Al-Khelaïfi. Il aurait dû bien se comporter avec le PSG. Il a négocié dans le dos du PSG » a déclaré Hanouna.

Le terrible constat d'Hanouna

Pour Hanouna, l’arrivée de Mbappé au Real Madrid a provoqué un malaise équivalent dans le vestiaire merengue. « On voit que l’ambiance est catastrophique au Real Madrid. J’ai vu Ancelotti dès la 33ème minute dépité sur son siège. Ce n’est pas possible. Pourquoi Vinicius n’est pas bon ? Parce que Mbappé est arrivé, il faut arrêter de raconter des conneries, il était monstrueux l’année dernière. Hier, Saliba l’a bouffé, il le connaît par cœur. Ce que je vois, c’est que le Real Madrid ne gagnera rien cette année » a-t-il déclaré sur Europe 1.