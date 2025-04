Messi au PSG : La décision qui lui a brisé le cœur…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avant de signer au PSG en 2021, Lionel Messi souhaitait rester au FC Barcelone, dans l’incapacité financière de lui proposer un nouveau contrat. Et lorsqu’il fut temps de plier bagage de la capitale parisienne, l’Argentin cultivait le même désir : rejoindre le Barça, sans succès. Un échec qui l’a fait souffrir.

Un an après l’épisode du burofax survenu à l’été 2020 au cours duquel Lionel Messi avait actionné sa clause de rupture de contrat au FC Barcelone afin de s’engager dans le club de son choix, en vain pour une raison de temporalité et d’expiration de clause, le meilleur buteur de l’histoire du Barça se présentait en pleurs en conférence de presse le 8 août 2021.

«J'avais l'intention de retourner à Barcelone»

La cause ? Son départ libre de tout contrat qu’il ne souhaitait pas puisque le comité directeur du Barça ne pouvait plus se permettre de le conserver dans sa masse salariale. Lionel Messi s’est donc engagé, à contrecœur, pour deux saisons au PSG avant de s’en aller vivre son rêve américain à l’Inter Miami, qui ne fut clairement pas son premier choix comme révélé à Simplemente Futbol. « J'avais l'intention de retourner à Barcelone et de retrouver un endroit où j'avais toujours voulu être, mais ce n'était pas possible. Après cela, c'est devenu une décision familiale ».

«Je ne voulais aller dans aucune d'entre elles»

« Le fait que nous ayons gagné la Coupe du monde a également eu un impact important. J'ai été clair sur le fait que je ne voulais pas être dans une autre équipe en Europe, je ne voulais aller dans aucune d'entre elles ». a conclu le champion du monde 2022 pendant l’interview Simplemente Futbol. Ce fut certes un secret de polichinelle, mais la vérité éclate au grand jour de la bouche de Messi.