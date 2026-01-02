Énorme sanction au PSG, l'annonce en direct !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, un duel 100 % parisien aura lieu au Parc des Princes. Le PSG reçoit le Paris FC pour la première de l’année, avec comme objectif d’aller récupérer la première place du championnat. L’entraîneur du PFC, Stéphane Gilli, sait que la moindre petite erreur face aux hommes de Luis Enrique sera sévèrement sanctionnée.

Le PSG va connaître son premier rendez-vous de l’année ce dimanche soir, avec la réception du Paris FC. C’est donc du côté du Parc des Princes que les hommes de Luis Enrique vont avoir l’occasion de démarrer 2026 sur les chapeaux de roues. En face, le PFC, promu, va tenter de résister aux champions d’Europe.

« La moindre petite erreur d’inattention ou technique peut se payer » Stéphane Gilli en est bien conscient, la mission s’annonce rude et complexe face au PSG. « Ils usent, ils usent… Ils ont un contre-pressing qui est très important. Mais si on arrive à sortir de ce contre-pressing, ça peut être intéressant. Il faudra être concentré et rigoureux pendant 95 minutes, parce que la moindre petite erreur d’inattention ou technique peut se payer », a confié l’entraîneur du Paris FC en conférence de presse.