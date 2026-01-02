Wembanyama : Ce coup de poker est validé, c'est légendaire !

Revenu à la compétition après plusieurs semaines d’absence, Victor Wembanyama réussit à porter les Spurs de San Antonio sur ses épaules. Plus que jamais leader de la franchise texane, le Français est géré avec parcimonie par son entraîneur. Ancien joueur, Chandler Parsons valide cette utilisation minutieuse de Wemby, qui a le potentiel pour devenir l’un des plus grands de l’histoire selon lui.
Wembanyama géré avec parcimonie
Ainsi, Wembanyama n’est que peu utilisé lors des débuts de rencontre depuis son retour à la compétition. Une manière de conserver le génie français pour les moments importants d’un match, tout en contrôlant son nombre de minutes par rencontre. Ancien joueur, Chandler Parsons valide totalement cette gestion qui pourrait permettre à « Wemby » d’atteindre tout son potentiel.
« Il faut être extrêmement prudent »
« J’adore le fait qu’ils acceptent de le faire sortir du banc, d’espacer ses minutes, de lui permettre d’être frais pour la fin des matches. Il a le potentiel pour devenir l’un des plus grands de tous les temps. Et avec un gabarit pareil, il faut être extrêmement prudent. On n’a jamais vu ça, alors qui sommes-nous pour juger ? Tu n’as surtout pas envie de le voir suivre la trajectoire d’un Zion ou d’un Joel Embiid », a ainsi confié Parsons, relayé par Parlons Basket.