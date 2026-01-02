Wembanyama : Ce coup de poker est validé, c'est légendaire !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Revenu à la compétition après plusieurs semaines d’absence, Victor Wembanyama réussit à porter les Spurs de San Antonio sur ses épaules. Plus que jamais leader de la franchise texane, le Français est géré avec parcimonie par son entraîneur. Ancien joueur, Chandler Parsons valide cette utilisation minutieuse de Wemby, qui a le potentiel pour devenir l’un des plus grands de l’histoire selon lui.

De retour sur les parquets, Victor Wembanyama est déterminé à mener les Spurs de San Antonio vers les sommets. Le pivot français réalise de belles prestations, mais voit son temps de jeu être géré extrêmement minutieusement par le staff de la franchise texane, qui ne souhaite pas le voir rechuter de sitôt.

Wembanyama géré avec parcimonie Ainsi, Wembanyama n’est que peu utilisé lors des débuts de rencontre depuis son retour à la compétition. Une manière de conserver le génie français pour les moments importants d’un match, tout en contrôlant son nombre de minutes par rencontre. Ancien joueur, Chandler Parsons valide totalement cette gestion qui pourrait permettre à « Wemby » d’atteindre tout son potentiel.