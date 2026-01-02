Wembanyama : La rupture qui l'a détruit

Victor Wembanyama a été contraint de surmonter une douloureuse étape à la mi-décembre. Un membre de sa famille, à savoir sa grand-mère, est décédée. Une disparition qui a grandement touché la star des Spurs qui s'est émotionnellement effondrée en conférence de presse avant, quelques jours plus tard, de revenir sur cette séparation forcée le tout en étant si loin de sa famille.
Dans la nuit du 16 au 17 décembre 2025, Victor Wembanyama perdait la finale de la NBA Cup contre les New York Knicks (113-124) malgré ses 18 points et 6 rebonds. Pas de quoi vraiment le hanter au vu de la terrible nouvelle qu'il apprenait quelques heures plus tard. Sa grand-mère s'éteignait en France à des milliers de kilomètres de San Antonio. Le franchise player des Spurs était en deuil et n'a pas pu retenir ses larmes lors de son passage en conférence de presse après le revers en finale contre les Knicks.
«J’ai perdu quelqu’un aujourd’hui»
Le journaliste Jim Reynolds le lançait et Victor Wembanyama s'effondrait avant de se rattraper et de dire : « Désolé, j’ai perdu quelqu’un aujourd’hui ». Après quoi, le pivot des Spurs quittait la salle de conférence de presse. Quelques jours s'écoulaient dans la foulée de cette journée qu'il ne pourra jamais oublier. Et au cours d'un autre point presse, un journaliste français interrogeait Wemby sur la disparition de sa grand-mère, obtenant des réponses claires du principal intéressé sur son processus de deuil.
«C'est plus difficile»
« Victor, tu m'excuses si je reviens sur un épisode douloureux, mais je voulais savoir où tu en es dans ce processus de deuil du coup ? Est-ce que ça impacte mine de rien tes performances quand tu es sur le terrain ? Est-ce encore plus dur en étant expatrié quand tu es loin de la France comme on peut l'être, est-ce plus difficile de vivre ça de loin ? ».
Victor Wembanyama ne s'est pas montré avare de paroles et s'est livré sur cette épreuve délicate. « Bien sûr, c'est plus difficile. Mais bon, est-ce que ça impacte mes performances ? Dur à dire parce qu'en revenant en arrière, tout peut se passer différemment. On ne sait pas de quoi le futur est fait. Mais oui, c'est spécial. On joue tout le temps avec des contraintes. Evidemment, celles-là sont plus importantes pour moi, mais on fait avec ».