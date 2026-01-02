Wembanyama : La rupture qui l'a détruit

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Victor Wembanyama a été contraint de surmonter une douloureuse étape à la mi-décembre. Un membre de sa famille, à savoir sa grand-mère, est décédée. Une disparition qui a grandement touché la star des Spurs qui s'est émotionnellement effondrée en conférence de presse avant, quelques jours plus tard, de revenir sur cette séparation forcée le tout en étant si loin de sa famille.

Dans la nuit du 16 au 17 décembre 2025, Victor Wembanyama perdait la finale de la NBA Cup contre les New York Knicks (113-124) malgré ses 18 points et 6 rebonds. Pas de quoi vraiment le hanter au vu de la terrible nouvelle qu'il apprenait quelques heures plus tard. Sa grand-mère s'éteignait en France à des milliers de kilomètres de San Antonio. Le franchise player des Spurs était en deuil et n'a pas pu retenir ses larmes lors de son passage en conférence de presse après le revers en finale contre les Knicks.

«J’ai perdu quelqu’un aujourd’hui» Le journaliste Jim Reynolds le lançait et Victor Wembanyama s'effondrait avant de se rattraper et de dire : « Désolé, j’ai perdu quelqu’un aujourd’hui ». Après quoi, le pivot des Spurs quittait la salle de conférence de presse. Quelques jours s'écoulaient dans la foulée de cette journée qu'il ne pourra jamais oublier. Et au cours d'un autre point presse, un journaliste français interrogeait Wemby sur la disparition de sa grand-mère, obtenant des réponses claires du principal intéressé sur son processus de deuil.