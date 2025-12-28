«Quel plaisir!» - Victor Wembanyama se régale : Le changement annoncé en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En NBA, Victor Wembanyama est désormais attendu partout. Fort de son nouveau statut, le Français a changé, et la perception du public adverse aussi. C'est la raison pour laquelle, il n'est plus rare que Wemby soit sifflé lorsque les Spurs jouent à l'extérieur. Mais pour Frederic Weis, c'est la rançon de la gloire.

Cette saison, Victor Wembanyama est entré dans une nouvelle dimension en NBA. D'une part, il continue de progresser en enchaînant les grandes prestations, mais surtout, il permet aux Spurs de briller. Deuxième de la conférence Ouest, San Antonio se présente comme un concurrent sérieux pour le titre notamment face au Thunder. Mais surtout, Wemby se permet également d'être plus de la trashtalking, à l'image de son récent duel avec Chet Holgrem.

«Je ne sais pas s’il a changé mais il a évolué» Un changement totalement validé par Frederic Weis, consultant basket pour RMC. « Je ne sais pas s’il a changé mais il a évolué. La NBA c’est le show et cela passe aussi par là. Victor est un garçon intelligent et il l’a compris très rapidement », a confié l'ancien international français.