«Quel plaisir!» - Victor Wembanyama se régale : Le changement annoncé en direct !

En NBA, Victor Wembanyama est désormais attendu partout. Fort de son nouveau statut, le Français a changé, et la perception du public adverse aussi. C'est la raison pour laquelle, il n'est plus rare que Wemby soit sifflé lorsque les Spurs jouent à l'extérieur. Mais pour Frederic Weis, c'est la rançon de la gloire.
Cette saison, Victor Wembanyama est entré dans une nouvelle dimension en NBA. D'une part, il continue de progresser en enchaînant les grandes prestations, mais surtout, il permet aux Spurs de briller. Deuxième de la conférence Ouest, San Antonio se présente comme un concurrent sérieux pour le titre notamment face au Thunder. Mais surtout, Wemby se permet également d'être plus de la trashtalking, à l'image de son récent duel avec Chet Holgrem.
«Je ne sais pas s’il a changé mais il a évolué»
Un changement totalement validé par Frederic Weis, consultant basket pour RMC. « Je ne sais pas s’il a changé mais il a évolué. La NBA c’est le show et cela passe aussi par là. Victor est un garçon intelligent et il l’a compris très rapidement », a confié l'ancien international français.
«Mais quel plaisir d’être sifflé!»
Un nouveau statut qui a également un impact auprès des supporters adverses. Et pour cause, il est désormais habituel que Victor Wembanyama soit sifflé lorsque les Spurs jouent à l'extérieur. Mais pour Frederic Weis, c'est très bon signe : « C’est un équilibre physique et mental à trouver pour lui. Mais quel plaisir d’être sifflé! Cela veut dire que les gens assimilent San Antonio à toi. Cela signifie que tu es important et que tu fais peur ».