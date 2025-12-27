NBA - Wembanyama : La maladie qui gâche tout...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que les Spurs ont réussi l'exploit de dominer le Thunder, champion en titre, trois fois de suite en seulement 10 jours, le duel tant attendu entre Victor Wembanyama et Chet Holgrem n'a finalement pas eu lieu. Mark Daigneault, le coach d'OKC, a toutefois donné une explication en révélant que son joueur était malade.

C'est une énorme performance que les Spurs viennent de réaliser. San Antonio s'est effectivement offert les champions en titre trois fois d'affilée. Le Thunder a donc trouvé sa bête noire. Mais surtout, le choc entre Victor Wembanyama et Chet Holmgren, présentés comme les deux plus cracks de leur génération, n'a pas eu lieu puisque le Français n'a absolument pas souffert dans son combat face à l'intérieur d'OKC bloqué 8,5 points, 7,5 rebonds et 1,5 passe décisive de moyenne sur les deux dernières rencontres face aux Spurs. Mais son entraîneur Mark Daigneault révèle que Chet Holgrem était malade, ce qui a gâché son duel face à Wemby.

Malade, Holgrem rate son duel avec Wembanyama « C’est un compétiteur total, il est toujours prêt à jouer. Il a disputé toute la campagne de playoffs, pas à 100% physiquement à cause de sa blessure de la saison passée, mais ce parcours nous a surtout montré le type de gagneur qu’il est. L’autre soir, il était vraiment malade et il a serré les dents pour jouer. Je ne sais pas comment il se sent aujourd’hui, mais la dernière personne dont je m’inquiète, c’est Chet », confie-t-il dans des propos rapportés par Basketsession.