Mbappé - Benzema : Cyril Hanouna annonce un clash ?

Le capitanat de Kylian Mbappé continue de faire parler. De retour en équipe de France, le buteur du Real Madrid a retrouvé le brassard, mais ce choix de Didier Deschamps divise. Cyril Hanouna n’a pas hésité à critiquer cette décision et évoque même un possible conflit passé entre Mbappé et Karim Benzema.

Kylian Mbappé a fait son retour avec l’équipe de France lors de la dernière trêve internationale et a directement récupéré le brassard de capitaine. Une responsabilité qui ne semble pas effrayer l’attaquant du Real Madrid, qui s’est qualifié avec les Bleus pour les demi-finales de la Ligue des Nations face à l’Espagne. Cependant, le capitanat de Kylian Mbappé dérange certains observateurs, notamment Cyril Hanouna.

«Je ne l’aurais pas mis capitaine»

En direct sur Europe 1, Cyril Hanouna estime que confier le brassard à Kylian Mbappé était une erreur :

«Deschamps, je l’aime, il n’a fait que des bons choix. C’est pour moi le plus grand palmarès du football français. Il fait ce qu’il veut, mais je ne l’aurais pas mis capitaine. Est-ce que c’est la cause du départ de Griezmann ? C’est possible.»

«Il y a eu des problèmes avec Benzema»

L’ancien présentateur de Touche Pas à Mon Poste affirme également que Kylian Mbappé aurait été en froid avec un ancien cadre des Bleus : Karim Benzema.

«Kylian Mbappé a des gens qui l’aiment et d’autres qui l’aiment moins bien dans le vestiaire. Il ne fait pas encore l’unanimité. Je pense aussi qu’il y a eu des problèmes avec Benzema», a-t-il déclaré toujours sur Europe 1.