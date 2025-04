Après Danse avec les Stars, Adil Rami annoncé dans une autre émission

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Vendredi soir, l'aventure "Danse avec les stars" s'arrêtera pour Adil Rami. Le champion du monde 2018 espère la boucler en beauté en remportant le concours. Egalement présent dans le casting des "Traîtres" sur M6, l'ancien défenseur ne va pas rester longtemps sur la touche puisqu'il retrouvera bientôt l'équipe des "Grosses Têtes" sur RTL.

Il y a presque un mois, Laurent Ruquier donnait des nouvelles de son chroniqueur Adil Rami, à l’affiche de Danse avec les Stars. « Kamel Ouali intègre le jury de Danse avec les stars ce soir. Où continue de briller notre camarade Adil Rami, il faut préciser, à nos auditeurs qui s'interrogeraient sur pourquoi Adil n'est plus avec nous depuis plusieurs semaines. Il répète, il est fatigué, il m'envoie des petits messages de temps en temps, il n'en peut plus ! Il est génial, il est formidable, il est capable de gagner, Adil, et on lui souhaite » avait déclaré l’animateur des Grosses Têtes.

Adil Rami en finale de DALS

Malgré la fatigue, Adil Rami est parvenu à se surpasser et à enchaîner les bonnes performances. Cette constance et son travail avec sa partenaire Ana Riera lui ont permis de se qualifier pour la finale. Vendredi soir, le champion du monde aura à faire à deux concurrents de taille : Lénie et Florent Manaudou. Ensuite, l’ancien défenseur s’adonnera à ses autres projets. A l’affiche des Traîtres sur M6, mais aussi de la première saison de la Kings League, Rami devrait prochainement retrouver son siège sur le plateau des Grosses Têtes sur RTL.

Son retour sur RTL est annoncé

« Adil, il va revenir bientôt. Il est absent depuis quelques semaines parce que vous savez qu'il triomphe à la fois dans Les Traîtres et à la fois, dans Danse avec les stars. Il va nous faire un strike Adil Rami. Et bientôt, il fera Danse avec les traîtres. Mais en tout cas, il risque de gagner les deux ! (...) Pour l'instant ça se passe bien aussi dans Les Traîtres, mais il reviendra tout de suite après ! Je l'ai de temps en temps par messages » a annoncé Laurent Ruquier à l’antenne.