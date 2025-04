Danse avec les Stars : Adil Rami en couple, la rencontre surprise avec sa famille !

Amadou Diawara

La finale de Danse avec les Stars sera diffusée ce vendredi soir sur TF1. Qualifié pour cet ultime prime, Adil Rami a reçu la visite de ses deux sœurs cette semaine. En effet, Hafida et Nadia sont venues encourager le champion du monde 2018 pendant une séance de répétition. L'occasion pour Ana Riera de passer du temps avec la famille d'Adil Rami.

Classés premiers lors du dernier prime, à égalité de points avec le couple Lénie et Jordan Mouillerac (77 sur 80), Adil Rami et Ana Riera sont logiquement qualifiés pour la finale de Danse avec les Stars. Pour ce grand rendez-vous, le couple prépare trois chorégraphies cette semaine. Et lors de la séance de mardi, Adil Rami et Ana Riera ont été surpris par les sœurs du champion du monde 2018.

La surprise des sœurs d'Adil Rami

« Tu te rends compte qu'en trois mois, tu as vraiment beaucoup beaucoup progressé. Par exemple, s'il y a des gens qui sont plus âgés et qui veulent commencer la danse, tu leur donnes de l'espoir », a lancé Ana Riera dans une vidéo publiée sur TF1. « Ah bah franchement, je leur conseille même de faire de la danse, carrément », a répondu Adil Rami. « La danse ou autre chose », a ajouté la danseuse professionnelle. « Ouais, de trouver leur passion », a confirmé l'ancien défenseur de l'OM, avant l'arrivée inattendue de ses sœurs.

«Vous êtes partout, ce n'est pas possible»

« Oh là, qu'est-ce que vous faites là ? Mais vous êtes partout, ce n'est pas possible. J'étais en train de lui dire que j'allais reregarder Billy Elliott, parce que maintenant je vais le voir différemment. Je vais vraiment kiffer encore plus qu'avant », s'est étonné Adil Rami. « Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'ils aillent en final de Danse avec les Stars ? », a demandé Ana Riera aux soeurs du footballeur. « Pas du tout ! Mais on vibre avec toi », ont-elles répondu, presque à l'unisson. « On est là pour vous montrer qu’on croit en vous et que quoi qu’il se passe, tu as fait quelque chose extraordinaire », s'est enflammée Hafida, avant que Nadia n'en rajoute une couche : « Pour moi, vous avez déjà gagné. Sincèrement, ce n'est pas une phrase bateau. Mais, honnêtement, on est d'accord ».