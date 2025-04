Danse avec les Stars : Adil Rami se fait recadrer devant les caméras !

Amadou Diawara

Qualifié pour la finale de Danse avec les Stars, Adil Rami prépare trois chorégraphies au total avec Ana Riera. Alors qu'il va refaire son tango argentin, le couple a répété devant Chris Marques ce mercredi. Toutefois, le membre du jury n'a pas du tout apprécié la prestation d'Adil Rami et d'Ana Riera.

Ce vendredi soir, Adil Rami va se frotter à Florent Manaudou et Lénie en finale de Danse avec les Stars. Alors qu'il doit préparer trois chorégraphies pour ce grand rendez-vous, l'ancien footballeur professionnel était en studio de répétition ce mercredi avec Ana Riera. Pour cette dernière semaine de DALS, Chris Marques et Mel Charlot - membres du jury de DALS - ont rendu visite au couple, et ils ne se sont pas montrés tendre avec lui.

«C'est pas bien, je ne vais pas vous mentir»

« Vous ne lâchez rien, je pense que c'est ce qui vous définit cette saison. Ça c'est cool. Vous êtes en finale de Danse avec les Stars saison 14. Les amis, quelle est la danse que vous avez choisi de refaire ? », a demandé Chris Marques, avant qu'Adil Rami ne lui réponde. « La danse où on a reçu notre premier 10, le tango argentin ». « La danse préférée de Mel (Charlot) », a ajouté Ana Riera. « C'est génial. Je pense que vous avez fait un choix super intelligent. On va essayer de vous donner quelques pistes d'amélioration pour cette finale. Franchement, vous pouvez gagner », s'est emballé le membre du jury de Danse avec les Stars, avant que le couple ne fasse une démonstration de son tango.

«Il n'y a pas d'intensité, ça raconte rien»

« En vrai, c'est pas bien. Je ne vais pas vous mentir. Moi vous me faites ça... ouais c'est bien, vous tenez la choré, mais tu ne gagnes pas avec ça. C'est pas connecté, il n'y a pas d'intensité, ça raconte rien. C'est quand même dommage. Après le parcours que vous avez depuis le début, ça c'est quand même dommage. Donc, on va refaire, on va s'allumer, on se regarde pour de vrai. J'ai besoin que vous rentriez dedans instantanément. Il faut savoir gérer l'allumage », a pesté Chris Marques. « Même si vous n'avez pas encore assez répété cette danse là, vous l'avez déjà faite », a ajouté Mel Charlot. « Il faut que tu puises sur tout ce que t'as appris jusqu'à présent tu vois ? », a expliqué le danseur professionnel. « J'en suis conscient, oui », a reconnu Adil Rami. « Cette danse, on l'a déjà vue. On ne peut pas me refaire la même. Tu mets le level plus haut. Elle monte plus haut dans les portés, tu es plus intense sur ta façon de te positionner, ton regard est plus fort, tes mains elles sont là, tu vois ce que je veux dire ? Tu me racontes de plus en plus. J'ai besoin de ça », a affirmé Chris Marques.