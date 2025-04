Real Madrid : Michou fait parler dans le vestiaire !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après Mike Maignan, Jules Koundé, Manu Koné et Aurélien Tchouameni, un autre joueur de l’équipe de France a débarqué en Kings League : Eduardo Camavinga. Ce dernier est devenu co-président de Génération Seven, l’équipe du streameur Michou, mais en d’abord parlé à coéquipier du Real Madrid, avec qui il lui arrive de regarder des matchs.

Ils n’étaient au départ que quatre, mais il y a désormais 5 joueurs de l’équipe de France impliqués dans la Kings League. Après Mike Maignan, Jules Koundé, Manu Koné et Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga y a lui aussi fait son arrivée, devenant co-président de l’équipe du streameur Michou, Génération Seven.

« Il me dit “ah parce que je vais peut-être rejoindre l’équipe de Michou” »

« C’est en me voyant que Camavinga a voulu rejoindre l’équipe de Michou ? Non, non, non non, mais c’est marrant, on en a parlé la dernière fois. Il me dit “c’est comment la Kings League et tout ?” Je dis “non, franchement c’est lourd”. Il me dit “ah parce que je vais peut-être rejoindre l’équipe de Michou”. Je lui ai dit “non franchement tu peux le faire” », a confié Aurélien Tchouameni dans un live sur Twitch avec Zack Nani.

« Il kiffe l’expérience aussi »

Une expérience qui plaît à Eduardo Camavinga : « Ils ont perdu, mais ils ont joué à 16 ou 17h et donc du coup il me parlait un peu de leur équipe et après on regardait le match ensemble. Mais ouais, il kiffe l’expérience aussi », a ajouté Aurélien Tchouameni.