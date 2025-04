Kings League - Officiel : Clash au Real Madrid ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Coéquipiers au Real Madrid et en équipe de France, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga vont se frotter l'un à l'autre dans la compétition du moment du football amateur : la Kings League France. Et pour cause, Camavinga est officiellement depuis ce lundi le vice-président de la Generation7 de Michou. En devenant le bras droit du streamer, Camavinga défiera le 5 mai prochain la 360 Nation de Tchouaméni, de Jules Koundé et de Mike Maignan.

Le dimanche 6 avril dernier, la Kings League France débutait. Les 8 équipes formées par des streamers, anciens footballeurs professionnels et actuels, s'affrontent chaque semaine jusqu'au 7 mai afin de valider leur billet pour la Kings World Cup Clubs. Jules Koundé, Mike Maignan et Aurélien Tchouaméni sont à la tête de 360 Nation. Les internationaux français du FC Barcelone, de l'AC Milan et du Real Madrid restent sur une victoire lors de la première journée (4-4 et succès aux tirs au but) et une défaite concédée dimanche contre Karasu, équipe du streamer Kameto (5-4).

Camavinga, nouveau vice-président de l'équipe de Michou à la Kings League France

La prochaine journée de Kings League France le 20 avril pour la 360 Nation sera un choc de footballeurs puisque ce sera le F2R de Samir Nasri et de Jérémy Ménez. Toutefois, c'est officiel depuis ce lundi 14 avril, un habitué de l'équipe de France prend à son tour part à cette aventure de Kings League. Michou, président de Generation7, est désormais épaulé par Eduardo Camavinga.

Duel entre l'équipe de Tchouaméni et celle de Camavinga le 5 mai !

C'est l'annonce faite par Michou sur ses réseaux sociaux ce lundi. Le streamer s'est mis en scène à Madrid, où vit Eduardo Camavinga et est contractuellement lié au Real Madrid jusqu'en juin 2029, dans un restaurant. Après un échange de veste sur le ton de la comédie, on a pu témoigner d'une accolade entre les deux hommes et le début d'une collaboration qui verra un duel au sommet le lundi 5 mai prochain entre la 360 Nation de son coéquipier au Real Madrid Aurélien Tchouaméni et sa Generation7 où Camavinga occupe désormais le rôle de vice-président.