F1 : Une légende avec Verstappen ? Il balance cash !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au sein de Red Bull, Helmut Marko occupe plusieurs fonctions très importantes. Mentor de Max Verstappen, l’Autrichien est également chargé des décisions du programme F1 de l’écurie, et responsable de l’académie. S’il a récemment déclaré que Sebastian Vettel lui ferait un très bon successeur, la légende allemande a commenté cette possible arrivée chez RB.

Sebastian Vettel, quadruple champion du monde, prendra-t-il bientôt le relais d’Helmut Marko en tant que décisionnaire chez Red Bull ? La légende allemande pourrait retrouver Max Verstappen au sein de l’écurie autrichienne, alors que ces derniers jours, Marko a affirmé qu’il ferait un candidat idéal pour le remplacer.

« Ce serait formidable qu’un gars comme Sebastian prenne la relève »

« Je pense qu’il serait le candidat idéal à ma succession. Bien sûr, ce serait formidable qu’un gars comme Sebastian prenne la relève. Il y a le côté du programme junior. Il travaille déjà avec des filles en Arabie saoudite dans le domaine du karting. Et d’un autre côté, bien sûr, il y a le grand leadership stratégique de son équipe de Formule 1 », confiait ainsi le « docteur » Marko à propos de Sebastian Vettel, qui, interrogé à ce sujet ce dimanche, a répondu à cette possible arrivée chez RB.

« On verra si c’est un projet pour l’avenir »

« Je pense qu’il n’y a qu’un seul Helmut. Son rôle lui appartient vraiment. Aujourd’hui, la Formule 1 est à peu près la même qu’il y a quelques années. On verra si c’est un projet pour l’avenir. Je lui en ai déjà parlé il y a quelques années. Il m’a alors dit qu’il ne ferait plus ça très longtemps. Mais je vois qu’il est toujours là ! Tant qu’il y prend encore du plaisir et qu’il peut le gérer, c’est un rôle unique pour lui. Parfois, on peut se demander : ’Comment telle ou telle chose a-t-elle pu arriver ?’ Mais il a simplement une approche et des expériences complètement différentes. Ce serait dommage qu’il abandonne ou perde son poste, mais il faudrait alors bien sûr que cela évolue dans une direction nouvelle et différente », a confié l’Allemand, relayé par Next-Gen Auto.