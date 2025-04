PSG : Fake news balancée dans la presse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Chaque semaine, Désiré Doué semble être de plus en plus incontournable dans l’esprit de Luis Enrique. L’entraîneur du PSG le titularise presque automatiquement désormais, de quoi faire des envieux à l’étranger et inciter le Paris Saint-Germain à blinder sa pépite de 19 ans ? Un mensonge est dénoncé.

Et si Désiré Doué pliait déjà bagage ? Seulement arrivé du Stade Rennais l’été dernier après un accord convenu avec le club breton pour un transfert de 50M€, l’attaquant latéral fait le bonheur de Luis Enrique au PSG qui a récemment fait savoir qu’il était un joueur « révolutionnaire ». Un sentiment visiblement partagé par Didier Deschamps qui lui a offert à 19 ans sa première sélection le 23 mars dernier avec l’équipe de France face à la Croatie pendant le quart de finale retour de la Ligue des nations (2-0 et 5-4 aux tirs au but).

Une approche du PSG pour blinder Doué

Le journaliste Sacha Tavolieri a expliqué ce lundi que sous l’impulsion de Pep Guardiola, Manchester City serait prêt à toutes les folies dans l’optique de convaincre l’entourage de Désiré Doué de le faire signer chez le champion d’Angleterre. Cependant, cette approche n’aurait fait que renforcer le désir de l’international français de s’inscrire dans la durée au Paris Saint-Germain où son contrat expirera en juin 2029. Une situation à laquelle les propriétaires qataris du club parisien aimeraient remédier en rallongeant son bail d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en 2030.

Mensonge pour la prolongation de contrat de Désiré Doué

Mais qu’en est-il vraiment ? Si l’on se fie aux informations récoltées par Fabrice Hawkins, ce dernier point ne serait pas vrai. Le journaliste de RMC Sport assure qu’il n’y aurait aucune négociation entre les différentes parties pour une éventuelle prolongation de contrat de Désiré Doué au PSG. Et ce, quand bien même le Paris Saint-Germain, à tous les étages, serait pleinement satisfait des prestations du joueur et de sa progression avec ses 13 buts et 11 passes décisives en 45 matchs.