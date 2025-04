Alaphilippe : Le cauchemar qui le fait rêver !

Pierrick Levallet

Transparent sur Milan-San Remo, Julian Alaphilippe a également été privé du Tour des Flandres. Le coureur de 32 ans pourrait toutefois se relancer sur la Flèche Wallonne, le 23 avril prochain. Membre de l’équipe Tudor, le compagnon de Marion Rousse affectionne particulièrement le classique belge, qu’il a déjà remporté à trois reprises. Julian Alaphilippe rêve d’ailleurs d’un quatrième succès sur ce parcours, même s’il peut lui faire vivre un véritable cauchemar.

«C'est beau, c'est dur, c'est horrible et en même temps c'est gratifiant»

« Flèche Wallonne ? Il y a de l’excitation. Je sais que c'est une course spéciale pour moi, mais je sais aussi ce qui m'attend. Gagner au sommet du Mur de Huy c'est beau, c'est dur, c'est horrible et en même temps c'est gratifiant. Je m'étais fait battre plusieurs fois par Valverde qui était vraiment le meilleur coureur pour cette course-là. Et j'ai réussi à le battre après et j'ai réussi à rééditer donc ce sont des beaux moments » a d’abord expliqué Julian Alaphilippe dans une vidéo reprise à RMC Sport.

«Quand on va chercher un bon résultat en haut du Mur de Huy c'est une satisfaction»

« Ces victoires-là, je les garde avec moi pour toujours. Mais ces victoires-là sont les plus dures à aller chercher parce que c'est vraiment un effort tellement dur. D'un côté, j'aime cette course, et de l'autre côté je n’ai pas hâte d'arriver au Mur de Huy. Tout se fait avec les jambes. Bien sûr, le positionnement va être important mais c'est les jambes, c'est le timing, la gestion de l'effort, et à la fin c'est un effort maximum. Donc c'est pas très agréable sur le moment mais quand on va chercher un bon résultat en haut du Mur de Huy c'est une satisfaction » a ensuite ajouté le coureur de chez Tudor.