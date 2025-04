Mbappé : Une star du Real Madrid va signer au PSG, le Qatar tient sa vengeance !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le Real Madrid obtenait la signature de Kylian Mbappé qui était libre de tout contrat puisqu'il a décidé de ne pas prolonger au PSG. Une situation vécue comme un affront par le Qatar qui pourrait toutefois tenir sa vengeance puisqu'une star du club merengue pourrait rejoindre le PSG en fin de contrat.

C'est le transfert qui a le plus fait parler ces dernières années. Attendue depuis plusieurs années, la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid a finalement eu lieu l'été dernier après que le Bondynois a refusé de prolonger son bail au PSG. Une situation mal vécue au Qatar qui tiendrait peut-être sa revanche.

Olga Carmona fonce vers le PSG ?

Et pour cause, selon les informations de La Cadena COPE, le PSG aurait trouvé un accord pour la signature d'Olga Carmona ! En fin de contrat avec le Real Madrid, la latérale gauche du Real Madrid devrait donc s'engager avec le PSG l'été prochain. Un gros coup pour les Parisiennes qui vont récupérer une cadre de la sélection espagnole qui évoluait depuis 5 ans avec la Casa Blanca où elle a disputé 182 matches, ce qui en fait la plus capé de l'histoire du club merengue.

L'objectif est de rivaliser avec l'OL et le Barça

Il s'agit donc d'un très jolie coup pour le PSG qui va frapper fort en recrutant l'une des meilleures latérales gauches du monde, un poste un peu affaibli à Paris depuis que Sakina Karchaoui évolue plus haut sur le terrain. L'objectif du PSG est donc toujours de combler l'écart avec l'OL voire le FC Barcelone sur la scène européenne. Et la signature d'Olga Carmona va clairement marquer les esprits.