«Il est nul» : Une star vit un calvaire à cause de Mbappé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Eliminé sans briller de la Ligue des champions face à Arsenal la semaine dernière, le Real Madrid poursuit sa saison en demi-teinte. Pour Kylian Mbappé, c'est une première difficile puisqu'il a du mal à prendre sa place dans l'effectif madrilène, surtout auprès des grandes stars comme Vinicius Jr. Le Brésilien est sur la pente descendante et c'est peut-être à cause du Français...

Depuis quelques semaines, le Real Madrid peine à trouver des solutions et le niveau de jeu n'est pas satisfaisant. En cause, on parle beaucoup de la relation entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr qui n'arrivent pas à s'entendre convenablement sur le terrain. Un problème puisque le Brésilien était flamboyant l'an dernier sans l'attaquant français.

Mbappé retombe dans ses travers

En début de saison, Kylian Mbappé a traversé les semaines sans réussir à briller au Real Madrid, son manque d'implication étant reproché. « Mbappé ? Je l'ai dit 100 fois, il ne court pas assez, il n'est pas investi. Je pense qu'il dépense trop d'énergie sur autre chose que le foot et qu'il est rattrapé par ça. Je pensais qu'il y avait une embellie, et malheureusement, elle n'est pas suffisante » souligne Bertrand Latour dans le Canal Football Club.

Mbappé, le problème de Vinicius Jr

Pour Vinicius Jr, les choses ont changé depuis le début de saison puisque le Brésilien se fait très discret. Kylian Mbappé pourrait être le responsable principal. « Vinicius Jr était un prétendant au Ballon d'or il y a six mois et maintenant, il est nul. Mbappé n'est pas responsable de tout. En revanche, il est responsable que l'entente entre les quatre s'étiole parce qu'il prend de la place » poursuit Latour.