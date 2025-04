Guardiola : Le coup de folie au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré la saison délicate de Manchester City, Pep Guardiola sera toujours sur le banc la saison prochaine, et le technicien espagnol envisage donc un gros mercato pour relancer son club. Dans cette optique, l'ancien coach du FC Barcelone surveillerait de près l'évolution des jeunes talents du PSG et serait prêt à tout pour convaincre Désiré Doué.

Dans la continuité de son nouveau projet qui consiste à miser sur de jeunes talents, le PSG a notamment recruter Désiré Doué l'été dernier pour environ 50M€. Un pari réussi tant le jeune français se montre déjà important sous les ordres de Luis Enrique. D'ailleurs, les prestations de Désiré Doué ne passent pas inaperçues sur le marché.

Guardiola rêve de recruter Doué...

En effet, selon les informations de Sacha Tavolieri, Manchester City serait très intéressé par le profil de Désiré Doué. Pour Sky Sport Suisse, le journaliste assure même que l'équipe de Pep Guardiola était prête à toutes les folies pour convaincre l'entourage du numéro 14 du PSG. En vain.

... qui se voit au PSG !

Et pour cause, Désiré Doué aurait fait savoir aux dirigeants de Manchester City qu'il n'était pas intéressé par un transfert seulement un an après sa signature au PSG. L'ancien Rennais veut s'imposer sur le long terme à Paris où il pourrait rapidement devenir un joueur majeur. D'ailleurs, le club de la capitale aurait même entamé des discussions pour une prolongation de contrat.