50M€ : Le PSG annonce un joueur «révolutionnaire» !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté par le PSG l'été dernier pour 50M€, Désiré Doué est en grande forme en ce moment, à l'image de son nouveau but face au Havre samedi. Le joueur formé à Rennes réalise une première saison de qualité au PSG et s'avance comme l'un des plus grands talents de sa génération. Luis Enrique n'a pas hésité à saluer son joueur dans Téléfoot.

En parvenant à prendre sa place dans l'effectif de Luis Enrique depuis le début de la saison, Désiré Doué continue sa progression. A seulement 19 ans, le jeune attaquant propose un niveau de jeu très satisfaisant et il peut très vite devenir une grande référence du football français. Dans le vestiaire parisien, il fait l'unanimité, notamment auprès de son entraîneur.

Luis Enrique séduit par Désiré Doué

Plus timide en début de saison, Désiré Doué figure désormais dans le onze de départ de quasiment tous les matches du PSG depuis des mois. Luis Enrique a vite compris qu'il tenait entre ses mains un bijou. « Doué est un joueur révolutionnaire, qui continue de grandir et qui a faim de réussite. C’est merveilleux d’entraîner ce joueur. Je pense qu’il a encore une marge de progression, qu’il a beaucoup d’ambition ! » déclare-t-il dans Téléfoot ce dimanche.

Doué fait déjà oublier Mbappé ?

Parfois comparé à Kylian Mbappé par sa capacité à briller malgré son jeune âge, Désiré Doué a la tête sur les épaules et pourrait apporter beaucoup de bonheur au PSG. L'attaquant reste sur 4 buts lors de ses 3 derniers matches en Ligue 1, en plus d'une réalisation lors du match aller contre Aston Villa en Ligue des champions. Une chose est sûre, sa première saison au PSG est parfaitement réussie.