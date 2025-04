PSG : Luis Enrique valide deux gros renforts !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Déjà sacré champion de France, le PSG va désormais chercher à conserver son invincibilité en championnat. Ce samedi face au Havre, Luis Enrique n’a pas hésité à faire confiance à plusieurs jeunes. Ayant très apprécié les prestations de Senny Mayulu et d’Ibrahim Mbaye, le technicien espagnol a analysé les matchs des deux renforts avec optimisme.

Ce samedi après-midi, le PSG a confirmé sa belle dynamique avec une nouvelle victoire en 2025. Champions de France depuis plusieurs semaines, les hommes de Luis Enrique se sont imposés face au Havre (2-1) avec une équipe bien remaniée. S’ils ont parfois subi quelques situations en fin de rencontre, les Parisiens ont globalement maîtrisé leur sujet. Une prestation qui a visiblement plu à Luis Enrique.

« On a été bon avec et sans ballon, à un haut niveau »

« Je garde pratiquement tout. On savait que ce serait un match très difficile après une compétition comme la Ligue des champions qui te pompe toute l’énergie. Jouer Le Havre, qui a besoin de points, nous qui sommes champions… Il y avait tous les ingrédients pour que ce soit un mauvais match pour nous. Mais ça a été tout le contraire. On a vu des joueurs jouer à des postes différents, ils l’ont bien fait. On a été bon avec et sans ballon, à un haut niveau », a ainsi confié l’entraîneur du PSG en conférence de presse d’après-match.

« Ça me plaît de le voir avec nous »

Surtout, les ajouts de Senny Mayulu et d’Ibrahim Mbaye ont plu au technicien espagnol : « J’ai bien aimé les deux. Senny a plus de poids dans l’équipe première, il est totalement intégré dans la dynamique et aujourd’hui (samedi) il a été superbe. Il a montré qu’il pouvait jouer à une autre position et il a performé, je le félicite. Ibrahim n’a que 17 ans, il a joué à un bon rythme avec et sans ballon, ça me plaît de le voir avec nous, il est prêt à nous aider. »