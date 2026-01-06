Pierre Ménès et Cyril Hanouna : Le règlement de comptes !

Pierrick Levallet

Depuis son départ de Canal+ après la polémique dans laquelle il s’est retrouvé, Pierre Ménès ne dispose pas vraiment de beaucoup de soutien dans le monde audiovisuel. Cyril Hanouna n’a toutefois jamais tourné le dos à l’ancien chroniqueur du Canal Football Club, qui s’est alors permis de régler ses comptes avec les détracteurs de l’animateur de Tout Beau Tout Neuf sur W9.

«Je suis assez pragmatique au niveau de la télé» « Cyril [Hanouna] est clivant de par son style. Il y a des gens qui peuvent le trouver outrancier, vulgaire, un peu dictatorial avec ses chroniqueurs, trop de droite pour certains, trop juif pour d’autres... Tu mets tout ça dans une lessiveuse et tu obtiens le portrait-robot négatif qu’a Cyril. Après, je suis assez pragmatique au niveau de la télé. C’est le public qui a raison. Et ce n’était pas scellé dans le marbre qu’en quittant C8 pour W9, il emmène avec lui ses fans. Et l’émission est maintenant régulièrement à 1,8 millions tous les soirs et je pense qu’elle va bientôt réatteindre les 2 millions » a d’abord lancé Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.