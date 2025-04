Mbappé : Le PSG tient enfin sa vengeance ?

Pierrick Levallet

Avec le départ de Kylian Mbappé l’été dernier, nombreux ont douté du PSG. Presque personne ne voyait le club de la capitale s’en sortir sans la star de 26 ans. Mais finalement, les hommes de Luis Enrique ont haussé leur niveau de jeu cette saison. Les dirigeants parisiens, eux, se sont délectés de l’élimination du Real Madrid en Ligue des champions.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a démarré un nouveau chapitre de sa carrière l’été dernier en signant au Real Madrid. L’international français rejoignait ainsi Vinicius Jr, Rodrygo et Jude Bellingham dans une attaque de feu, destinée à réaliser de grandes choses. Dans le même temps, nombreux se sont mis à douter du PSG et à sa capacité à jouer sans Kylian Mbappé.

Le PSG libéré sans Mbappé ?

Luis Enrique insistait pourtant la saison dernière sur le fait que son équipe allait mieux s’en sortir sans l’attaquant de 26 ans. Presque un an plus tard, le temps a fini par lui donner raison. Comme le rapporte SPORT, l’équipe du PSG s’est nettement mieux comportée sans Kylian Mbappé. Les hommes de Luis Enrique déploient un jeu plaisant, et se sont hissés jusqu’en demi-finale de la Ligue des champions.

Vers un premier sacre en Ligue des champions pour le PSG sans Mbappé ?

Le PSG fait d’ailleurs office de favori pour la victoire finale. On ne peut pas en dire autant du Real Madrid de Kylian Mbappé, éliminé par Arsenal ce mercredi soir. Décevant à Londres à l’aller puis dans la capitale espagnole au retour, le natif de Bondy a même fini par se faire siffler par le public du Santiago Bernabéu.

Dans sa guerre qui l’oppose à Kylian Mbappé depuis son départ, le PSG semble enfin tenir sa vengeance. La formation parisienne pourrait remporter sa première Ligue des champions de son histoire sans lui, alors qu’il était destiné à porter les Rouge-et-Bleu jusqu’à ce sacre avant de rejoindre le Real Madrid.