Kylian Mbappé : Le troll qui annonce une catastrophe !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé a fait le choix, avec sa famille, de racheter pour 20M€ 80% des parts du Stade Malherbe de Caen en septembre dernier. Cet investissement n'a clairement pas porté ses fruits sportivement parlant puisqu'après une saison chaotique en termes de résultats, le club normand a officiellement été relégué en National vendredi soir. De quoi inspirer un troll à l'un de ses bourreaux.

La courte victoire acquise le 28 février dernier à Clermont (1-0) après la visite de Kylian Mbappé en Normandie quelques jours plus tôt n'aura été qu'un feu de paille. Par la suite, le SM Caen dont la famille Mbappé détient 80% des parts depuis septembre dernier a concédé deux matchs nuls et s'est incliné à quatre reprises.

Le SM Caen corrigé par Martigues, relégation en National pour le club de Mbappé

La dernière défaite en date vendredi soir à l'occasion de la réception de Martigues (3-0) aura été celle de trop. Lanterne rouge depuis un bon moment avec seulement 21 points engrangés depuis le début de la saison en Ligue 2, le Stade Malherbe de Caen est mathématiquement officiellement relégué en National à trois journées de la clôture du championnat de Ligue 2.

L'attaquant de Martigues fait la célébration de Kylian Mbappé après son but à Caen !

Dès la 17ème minute de jeu, Oucasse Mendy doublait la mise au Stade Michel d'Ornano et annonçait une nouvelle triste soirée pour le SM Caen et la relégation à la fois redoutée et attendue. En guise de célébration, l'attaquant de Martigues a fait une glissade avec les bras croisés à la Kylian Mbappé. Un joli troll qui destiné à l'attaquant du Real Madrid qui voit son club relégué. Une bien piètre entrée en matière dans le capital du SM Caen pour le clan Mbappé...