Ibrahimovic : Le PSG l’a dégoûté !

Immense joueur du PSG, Zlatan Ibrahimovic a posé ses valises à Paris de 2012 à 2016. Le Suédois a laissé une empreinte indélébile au club de la capitale, marquant 156 buts en 180 matches. Et le bilan aurait pu être encore plus impressionnant s'il était resté, comme c'était son souhait. Maxwell, ancien arrière gauche qui évoluait au PSG à ce moment-là, confirme que Zlatan voulait rester.

Impressionnant de réussite sur le terrain, Zlatan Ibrahimovic a ensuite rejoint Manchester United après son départ du PSG avant un passage chez les Los Angeles Galaxy avant de terminer sa carrière au Milan AC. Le Suédois a passé 4 ans au PSG mais il aurait pu rester plus longtemps. C'est en tout cas ce qu'il souhaitait faire avant qu'on l'informe de son départ.

« Il était super déçu »

Joueur du PSG de 2012 à 2017, année où il a arrêté sa carrière professionnelle, Maxwell a bien connu Zlatan Ibrahimovic et il a récemment fait une révélation sur la fin du joueur suédois à Paris. « Quand il a su qu’il n’allait pas prolonger avec le PSG, il m’a appelé pour faire un petit déjeuner avec lui. On était à Bordeaux, on était dans la chambre, on était déjà champion, il me raconte qu’il ne va pas prolonger et qu’il était super déçu. Il voulait rester au PSG. Mais avant la fin de la saison, il avait commencé à réfléchir à ce qu’il pouvait faire » dévoile le Brésilien pour Secrets de Stars.

Une aventure incroyable au PSG pour Ibrahimovic

Réputé pour son personnage charismatique et arrogant, Zlatan Ibrahimovic a laissé beaucoup de souvenirs dans la tête des supporters du PSG. L'ancien attaquant avait pourtant du mal à trouver de la motivation au début en arrivant en Ligue 1, un championnat moins attirant à ses yeux par rapport à la Serie A où il jouait avant. L'encadrement parisien a tout fait pour le mettre dans les bonnes conditions pendant 4 ans.