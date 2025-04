«Un prodige» veut signer au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Gianluigi Donnarumma a prouvé que sa performance face à Liverpool n'était pas un accident. Face à Aston Villa mardi soir, le portier du PSG a tout simplement sauvé son équipe. Par la même occasion, il envoie un message à ses dirigeants, qui doutent de lui. Pour Pascal Olmeta, l'ancien champion d'Europe figure pourtant parmi les meilleurs du monde à son poste.

Alors que son avenir au PSG reste incertain, Gianluigi Donnarumma a envoyé un message clair. Le portier italien est bien de retour et il a bien l’intention de sauver sa peau. Le club parisien se renseigne sur la situation de Lucas Chevalier (LOSC) ? Il sort l’une de ses plus belles performances face à Aston Villa en quarts de finale de Ligue des champions ce mardi soir (3-1). L’occasion pour lui aussi d’instiller le doute dans la tête de ses dirigeants, qui ont mis sa prolongation en stand-by.

Donnarumma veut rester

« Il y a beaucoup de rumeurs, mais la vérité est que je suis bien ici. Je me sens apprécié et le club me témoigne beaucoup d’estime. J’ai maintenant mes repères et ma priorité est de prolonger » avait confié Donnarumma en mars dernier. Après avoir vu sa prestation en Ligue des champions, Pascal Olmeta estime qu’il mérite amplement son nouveau contrat au PSG.

Olmeta rend hommage au gardien

« Ils ne l’ont pas mis homme du match, ça prouve que certains ne comprennent rien. Il faut que les gardiens de but se fassent balafrer, qu’ils encaissent des buts. C’est comme les arbitres, on ne soigne pas ce poste. Il a été tellement critiqué, sur ses sorties hasardeuses, ses dégagements. Mais après le match de mardi, on peut le considérer comme un prodige. Je n’ai jamais douté (…) Grâce à lui, le PSG est en demi-finales » a déclaré l’ancien portier sur le plateau de Rothen S’Enflamme sur RMC.